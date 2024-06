Quel retour de Kristaps Porzingis !

Après cinq semaines d’absence, beaucoup s’interrogeaient sur l’état de forme de Kristaps Porzingis. Surtout qu’il lui fallait revenir dans un Game 1 d’une finale NBA. Difficile de trouver plus intense. « De l’échauffement à l’entrée en jeu, le soutien que j’ai reçu était surréaliste » raconte-t-il. « De l’adrénaline coulait dans mes veines ! »

Remplaçant, le Letton ne va mettre que quelques possessions pour rassurer le camp des Celtics. Et c’est même lui qui va assommer les Mavericks en premier quart-temps avec une entrée tonitruante. En cinq minutes, il cumule 11 points, à 4 sur 5 aux tirs, 3 rebonds et 2 contres.

Dans son sillage, Boston signe un 17-5 pour prendre 17 points d’avance : 37-20 à la fin du premier quart-temps. Les Mavericks n’étaient clairement pas prêts face à lui. « Je l’ai trouvé très bon, et on a vu le KP qui nous a aidés à en arriver là » résume Joe Mazzulla, qui avait donc choisi de l’utiliser comme 6e homme. Et c’était un évènement.

Une fois remplaçant en carrière !

En carrière, Porzingis a débuté 458 de ses 459 matches ! L’unique fois où il avait été remplaçant, c’était en 2017 avec les Knicks. C’est dire si c’était un choix fort de Mazzulla. Mais ça n’a absolument pas perturbé le Letton.

« Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, j’ai dit que j’étais prêt à faire quoi que ce soit pour que l’équipe gagne » rappelle Porzingis. « Vu la situation, cela avait du sens, et je m’en fichais. Je savais qu’il était possible que je sorte du banc, et que c’était quelque chose de différent pour moi. J’ai accepté ce rôle, je l’ai apprécié et j’ai réussi un bon match. »

Auteur de 18 points en première période, Porzingis va s’éteindre après la pause, mais ses 20 points en 21 minutes, mais aussi ses 6 rebonds et 3 contres ont énormément pesé dans la victoire des Celtics. Les Mavericks n’avaient pas de joueur équivalent à proposer en sortie de banc pour lui répondre.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.