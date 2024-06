Luka Doncic : « Mes pertes de balle et mes lancers-francs manqués nous coûtent le match »

Longtemps incertain à cause de différents problèmes physiques, Luka Doncic a finalement tenu sa place lors du Game 2. Il a même terminé avec un nouveau triple-double : 32 points à 12/21 au tir, 11 rebonds et 11 passes décisives mais il a aussi perdu 8 ballons, et il a laissé la moitié de ses lancers-francs (4/8) en route…

« On doit mettre plus de tirs » répondait-il en conférence de presse, à l’issue de cette deuxième défaite. « Je pense que mes pertes de balle et mes lancers-francs manqués nous coûtent le match. Je dois faire mieux dans ces catégories. Même si, au bout du compte, on doit aussi mettre plus de tirs. »

Ses coéquipiers finissent ainsi à un triste 2/17 derrière la ligne à 3-points. Le fruit du travail de la défense des Celtics, qui perturbent aussi un Luka Doncic souvent bousculé lorsqu’il tente d’attaquer le cercle.

« Si on peut éviter les pertes de balle et ne pas leur donner ces ballons pour qu’ils filent au layup ou au dunk, ça nous permettra d’être en meilleure position »

« Ils sont physiques. Ils défendent en un-contre-un et je pense qu’aujourd’hui, ils ont davantage essayé d’aider. J’ai pu trouver mes coéquipiers ouverts. Mais ils sont physiques, très physiques. On leur permet de l’être. Mais ils sont vraiment, vraiment incroyables en défense » reconnait le Slovène.

Frustré, Luka Doncic s’est (un peu) chauffé avec Wyc Grousbeck, le co-propriétaire des Celtics, mais il a surtout envoyé pas mal de passes très risquées, que ses adversaires ont pu utiliser pour partir en contre-attaque.

« Ils n’ont pas perdu depuis le 9 mai » rappelle Jason Kidd au sujet des Celtics. « Ils sont chauds. Et pas seulement à l’extérieur, à domicile aussi. Donc on va devoir protéger notre terrain. C’est tout. Il faut trouver une solution. Notre défense nous a permis de croire à la victoire ce soir. Malheureusement, notre attaque ne nous a pas aidés. Défensivement, on peut construire sur cette performance mais on doit prendre soin du ballon. Si on peut éviter les pertes de balle et ne pas leur donner ces ballons pour qu’ils filent au layup ou au dunk, ça nous permettra d’être en meilleure position. Prendre soin du ballon, c’est la prochaine étape dans cette série ».