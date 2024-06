Dallas cherche à percer le secret de la licorne

Avec 18 de ses 20 points en première mi-temps, à 7/9 aux tirs, Kristaps Porzingis a été le facteur X du premier match de ces NBA Finals. Blessé depuis le premier tour des playoffs, la « licorne » a dominé Daniel Gafford et Dereck Lively II, pourtant indispensables au succès de Dallas deux côtés du terrain dans ces playoffs.

Sorti du banc après un mois sans jouer, l’intérieur de Dallas s’est facilement joué de Gafford, avant de punir un Lively beaucoup trop approximatif et trop agressif. Le rookie a d’ailleurs fini le match avec 5 fautes en seulement 18 minutes de jeu. Comment les deux pivots de Dallas peuvent-ils changer la donne pour le Game 2 ?

Comment limiter l’impact de Porzingis ?

« Il faut être plus physique avec lui et… prier qu’il ne marque pas tous ses tirs à mi-distance, » répond Gafford avec un sourire en coin. Lively se voulait lui plus sérieux et précis quant à ce que l’on peut attendre des Mavs cette nuit. « On ne peut pas le laisser nous « poster » comme il le veut, ou le laisser recevoir la balle en tête de raquette pour nous tuer avec ses tirs. On va devoir le sortir de ses zones de prédilection, le pousser deux ou trois mètres plus loin pour qu’il soit moins automatique. »

Dès vendredi, les deux pivots ont pris des notes pendant la séance vidéo de leur équipe et Daniel Gafford, qui a évolué avec Porzingis à Washington, nous disait qu’ils allaient continuer après leur entrainement du samedi matin.

« On fait ça quasiment tous les jours. Une fois que nous en avons fini de nos obligations avec la presse, on va faire séance vidéo spécifique, » annonce-t-il. « C’est devenu une routine de s’assoir tous les deux avec les coachs et de regarder ce que l’on peut améliorer. C’est la dernière série, et c’est ce que nous devons faire pour espérer l’emporter. C’est une question de survie. »

Pendant ces séances, sur quoi le staff de Dallas met l’accent pour aider les deux pivots ? « Nos appuis, notre positionnement en défense selon notre plan de jeu sur pick & rolls, le timing des rotations, communiquer notre couverture défensive assez tôt pour ne pas donner des paniers faciles à l’adversaire. Dans le cas de Boston, c’est primordial pour éviter leur donner des pick & pop faciles à 3-points, » nous liste Lively. « Depuis le début des playoffs, ça a été beaucoup de répétitions. Faire des erreurs, apprendre, faire des erreurs, progresser. C’est la seule façon de s’améliorer. »

Tyson Chandler conseille à distance

Sean Sweeney, l’assistant coach de Jason Kidd en charge de la défense est la clé de ce processus pour les deux pivots. C’est lui qui dirige ces séances. Avec Gafford et Lively comme clé de voute de leur défense, les Mavs doivent s’assurer que les deux jeunes joueurs sont prêts à relever le défi.

« Sean est d’une aide inestimable pour nous faire comprendre notre positionnement, savoir et comprendre ce que l’on doit faire et la façon dont on doit le faire pour être aussi efficace que possible, » continue Lively. « Il ne nous lâche pas d’une semelle. Dès qu’on fait une erreur, il est sur notre dos pour s’assurer qu’on comprenne ce qu’on nous demande. En tant que rookie, c’est vraiment là où se situe la plus grosse marge de progression. Lire le jeu et comprendre les nuances de notre couverture défensive et si je dois être dans le « dunker spot » dans un scénario ou au milieu de la raquette dans un autre. Apprendre tout ça et les tendances de nos adversaires sont des choses sur lesquelles je continue de travailler. »

Outre le staff de Jason Kidd, Lively et Gafford peuvent compter sur l’ancien pivot de Dallas Tyson Chandler, champion avec les Mavs en 2011. Resté à Dallas, Chandler est en communication constante avec les deux joueurs.

« Il n’y a pas grand chose qu’il puisse faire depuis Dallas mais il m’envoie beaucoup de textos pour m’aider avec les petits détails, » explique Lively II. « Avoir de l’impact physique sur les écrans retards, communiquer avec mes coéquipiers quand je suis le dernier rempart. Toutes les petits choses pour aider l’équipe à rester unie sur le terrain. »

La façon avec laquelle Dereck Lively II et Daniel Gafford répondent au défi Kristaps Porzingis sera donc déterminante pour que les Mavs aient une chance de retourner à Dallas à une victoire partout.

Propos recueillis à Dallas.