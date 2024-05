Daniel Gafford a effacé les doutes de son début de carrière

L’American Airlines Center était déjà bien bouillant lorsque Daniel Gafford a signé le « dagger ». Alors qu’il restait moins d’une minute à jouer dans cette 3e manche face aux Wolves, Mike Conley a pensé prendre de vitesse le pivot des Mavs pour ramener son équipe à quatre points.

Mais ce dernier a réussi à déployer son bras pour contrer la tentative de lay-up du vétéran. Un geste décisif pour le pivot qui en avait déjà fait de même quelques minutes plus tôt devant Karl-Anthony Towns.

Et dans la foulée de ce troisième contre de sa soirée, Daniel Gafford allait clore les débats en réceptionnant ce alley-oop parfaitement généré par l’inévitable Luka Doncic. Un gros dunk à une main avec la faute de Rudy Gobert. De quoi rester quelques secondes au sol pour afficher toute sa rage.

« On avait besoin de garder notre sang-froid, rester ensemble, être une équipe qui fait face à l’adversité », rapporte après le match le pivot, décisif donc malgré sa ligne de stats modeste (5 points et 3 rebonds en 29 minutes). « Je laisse le jeu venir à moi, j’essaie de ne rien forcer du tout. J’essaie de mettre beaucoup d’amour dans le jeu parce qu’il m’en renvoie », lâche-t-il.

Sur le plateau d’Inside the NBA, on ne cesse de lui rappeler que PJ Washington et lui ont connu un spectaculaire retournement de situation cette saison, en passant de formations qui ne gagnaient pas à une équipe à seulement une manche de la plus haute des scènes, la finale NBA. « On était dans une situation où on était déjà humbles », note l’ancien joueur des Wizards.

Du temps pour trouver sa place

Charles Barkley lui fait alors remarquer qu’il avait lui aussi connu des jours noirs du temps où il évoluait à Philadelphie au début de sa carrière. Au point de se demander s’il était assez bon pour jouer. Daniel Gafford aussi dit avoir connu des soirées de doute.

« En particulier ma première année et demi. J’ai connu beaucoup de hauts et bas, je voulais être meilleur que je ne le montrais. J’ai eu le sentiment de ne pas profiter de beaucoup de choses qui m’ont été offertes. J’étais encore jeune, à essayer d’apprendre », se souvient celui qui se voit comme un « campagnard du sud », d’El Dorado dans l’Arkansas, qui n’avait « pas grand-chose » plus jeune.

Drafté au second tour en 2019 (38e choix) à sa sortie de NCAA, il avait eu du mal à trouver sa place chez les Bulls en attendant d’être transféré vers Washington après un an et demi dans la Grande Ligue. Chez les Wizards, il avait davantage pu se montrer comme titulaire. Et encore plus aujourd’hui, sous de bien plus gros projecteurs.

« Le fait de connaître ces expériences, ça m’a fait travailler en partant de zéro, parce que j’ai senti que c’était l’une des choses que je devais faire pour passer à l’étape suivante. Cela m’a aidé mentalement, physiquement, à me responsabiliser dans tout. Et je remercie tout ceux qui ont été derrière moi, à me pousser pour en être là ».

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * All Teams 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * CHI 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.6 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * WAS 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 WAS 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 * All Teams 74 25 72.5 0.0 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 3.1 0.9 1.0 2.1 11.0 2023-24 * WAS 45 27 69.0 0.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9 2023-24 * DAL 29 22 78.0 0.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2 Total 321 20 71.1 0.0 66.8 2.1 3.4 5.4 1.0 2.4 0.5 0.9 1.5 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.