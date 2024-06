Avec Kristaps Porzingis, Daniel Gafford apportera une touche de Wizards aux Finals

C’est purement anecdotique mais cette saison, comme depuis 2017, l’équipe sacrée championne NBA comptera un ancien joueur des Wizards dans son groupe. Si c’est Boston, ce sera Kristaps Porzingis ; si c’est Dallas, Daniel Gafford. Les deux hommes ont même fait plus que de simplement porter ce maillot de Washington : ils l’ont fait en même temps, lors des saisons 2021/22 et 2022/23.

On le sait, le Letton a ensuite été envoyé chez les Celtics durant l’intersaison. Le pivot, lui, est resté quelques mois de plus, avant son transfert vers Dallas le 8 février.

Une opportunité en or à Dallas

Le lendemain, il avait pourtant un rendez-vous important… « Quand j’ai été échangé, on allait, avec les Wizards, vers Boston pour affronter les Celtics », se souvient-il, puisque lui et ses coéquipiers devaient jouer la meilleure équipe de l’Est le 9 février.

Le GM de la franchise de la capitale, Will Dawkins, lui passe alors un coup de téléphone pour lui dire de ne pas s’envoler pour le Massachusetts. « Je suis arrivé à la salle d’entraînement et il m’a appelé pour me dire qu’il existait une possibilité que j’aille à Dallas. Je lui ai dit de me tenir au courant. Je suis resté dans le parking 30 minutes. Il m’a rappelé pour me confirmer que j’étais échangé à Dallas », raconte-t-il.

Se retrouver à Dallas en février, ce n’était certes pas l’assurance de disputer les Finals quatre mois plus tard, mais c’était clairement changer de monde vu que les Wizards étaient parmi les pires équipes de la ligue.

« Au niveau des émotions qui entourent le transfert, on peut être soir énervé, soit heureux », estime Daniel Gafford. « Je dirais que je n’ai pas eu de réaction exagérée car j’avais déjà connu ça. J’ai pris ça comme une porte qui se referme et une autre qui s’ouvre. Une nouvelle opportunité pour moi de progresser dans ma carrière. »

Des retrouvailles avec Kristaps Porzingis

Ne voulant pas « trop réfléchir » pour avoir la « bonne approche » en arrivant à Dallas, le pivot et PJ Washington, qui se connaissent depuis très jeunes, ont changé le visage des Mavericks, désormais en Finals face à Boston.

Ce qui veut donc dire que Daniel Gafford va retrouver son ancien coéquipier de Washington, Kristaps Porzingis. Après avoir croisé le fer à l’entraînement pendant une saison et demie, ils vont se battre pour le titre.

« Il me donnait toujours des conseils. Il était un des gars qui me motivaient constamment, par rapport à ce que je faisais sur le terrain », raconte le pivot texan en parlant du Letton, qui va représenter un sacré défi en défense. « Quand on se rapproche de lui, il peut encore vous shooter au-dessus de la tête. Il faut surtout ne pas être agressif quand il fait son mouvement de balayage. »

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * All Teams 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * CHI 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.6 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * WAS 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 WAS 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 * All Teams 74 25 72.5 0.0 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 3.1 0.9 1.0 2.1 11.0 2023-24 * WAS 45 27 69.0 0.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9 2023-24 * DAL 29 22 78.0 0.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2 Total 321 20 71.1 0.0 66.8 2.1 3.4 5.4 1.0 2.4 0.5 0.9 1.5 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.