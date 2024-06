Cameron Brink sélectionnée pour le 3×3 aux Jeux Olympiques de Paris

Après avoir participé à la Coupe du Monde, Cameron Brink sera aux Jeux Olympiques pour l’épreuve de 3×3 avec Team USA. L’ailière des Los Angeles Sparks avait même été élue MVP de la Coupe du Monde en Autriche, après avoir battu la France en finale, et défendra le titre des Américaines obtenus à Tokyo en 2021.

Pour l’accompagner, Jennifer Rizzoti a de nouveau fait appel à Cierra Burdick et Hailey Van Lith, qui ont remporté l’or l’été dernier. La dernière joueuse sélectionnée est Rhyne Howard, premier choix de la Draft 2022.

Cameron Brink apportera sa taille et sa protection du cercle à l’équipe de 3×3, la rookie des Los Angeles Sparks est actuellement la troisième meilleure contreuse de WNBA avec 2.6 blocks par match. Le 2e choix de la dernière Draft est aussi capable de rentrer des tirs de loin et représentera un atout majeur pour remporter un titre supplémentaire.

« Je suis très reconnaissante d’avoir été sélectionnée et c’est un honneur de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques de Paris cette année », affirme celle qui a grandi aux côtés de Stephen Curry. « L’expérience du camp d’entraînement 3×3 m’a aidé dans ma transition vers la ligue, et maintenant j’ai hâte de commencer à préparer les matchs avec Cierra, Rhyne et Hailey. »

Le 3×3 se tiendra du 30 juillet au 5 août, Cameron Brink et sa bande devant faire face à la Chine, la France, l’Azerbaïdjan, l’Australie, l’Allemagne, l’Espagne et le Canada.

Les huit équipes s’affronteront dans une même poule. Les deux premières iront directement en demi-finales, et les deux dernières seront éliminées. Pour rejoindre les deux premières équipes en demi-finale, deux quarts de finale opposeront le 3e de la phase de groupe au 6e, ainsi que le 4e contre le 5e.