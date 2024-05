Cameron Brink, la rookie des Sparks qui passait ses étés avec les Curry

Choisie en deuxième position de la dernière Draft WNBA, juste après Caitlin Clark, par les Los Angeles Sparks, Cameron Brink a l’avantage d’avoir côtoyé des grands joueurs avant même de commencer sa carrière professionnelle. Les familles de Cameron Brink et de Stephen Curry sont ainsi proches depuis longtemps et ont passé beaucoup de temps ensemble, notamment l’été.

Il faut dire que leurs deux pères étaient coéquipiers lorsqu’ils jouaient à l’université et que leurs mères étaient colocataires à Virginia Tech. Depuis, les parents de Cameron Brink sont le parrain et la marraine de Stephen Curry, et la mère du joueur des Warriors est la marraine de la rookie des Sparks…

C’est d’ailleurs grâce à l’influence des Curry que Cameron Brink en est venue au basket.

« J’ai grandi avec les Curry parce que ma mère était colocataire avec Sonya Curry, ma marraine. Bien sûr, j’ai toujours grandi autour du basket. Mais je voulais être différente, je voulais être artiste, mais ensuite j’étais tentée par le volley… » révèle Cameron Brink. « Ensuite, j’ai commencé à jouer au basket parce que l’un des premiers camps auxquels je suis allée, c’était celui de Dell Curry pour les garçons. Un jour, je regarde ma mère, je lui dis : ‘Tu m’as lancée dans le basket.’ Mais c’est vraiment Sonya qui m’a forcée à y aller. Et comme je suis une compétitrice, je suis tombée amoureuse du basketball. »

Cameron Brink ne veut pas faire de H.O.R.S.E contre Stephen Curry

Si l’ailière des Los Angeles Sparks est capable de jouer dans le périmètre et de rentrer des tirs de loin, ce n’est pas forcément dans ce secteur qu’elle a été le plus influencée par Stephen Curry.

« Steph m’a appris à tout faire dans la joie. On le voit toujours sourire. Il rit, il plaisante. La vie, ce n’est que de la joie quand tu es avec lui. J’ai appris que c’est un travail, oui, mais aussi que c’est un privilège de faire ça pour gagner sa vie », reconnait Cameron Brink. « Il suffit d’apporter de la lumière à chaque espace dans lequel vous vous trouvez, et je pense qu’il m’a vraiment appris cela. »

Les moments passés avec les Curry n’étaient d’ailleurs pas centrés que sur le basketball, loin de là.

« Nous avons davantage joué aux jeux vidéo. Je ne veux même pas essayer de faire un H.O.R.S.E. contre lui. Parce que j’abandonnerai » admet la joueuse des Sparks. « Je suis une compétitrice, mais avec lui, je suis réaliste, il va me botter le cul. Mais nous n’avons jamais fait de un-contre-un. »

Sur les sept premiers matchs de la saison WNBA, Cameron Brink (1m93) tourne à 9.1 points (47% de réussite dont 39% à 3-points), 5.4 rebonds, 2.3 passes et 2.7 contres de moyenne en 24 minutes.