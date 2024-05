Première victoire en WNBA pour une Caitlin Clark décisive

Après cinq défaites de suite pour commencer la saison, et même une petite blessure à la cheville, Caitlin Clark ne vivait clairement pas des débuts idylliques en WNBA. Mais les choses ont enfin tourné en sa faveur à Los Angeles.

Le Fever d’Indiana est en effet venu s’imposer en Californie (78-73), face à Cameron Brink et Rickea Jackson, deuxième et quatrième choix de la Draft 2024, et Caitlin Clark a brillé. Pas forcément sur le plan statistique avec 11 points (4/14 au shoot), 10 rebonds et 8 passes, mais surtout avec deux shoots primés décisifs en fin de rencontre.

« Je trouve que j’ai joué un bon match, en dehors de mon adresse. Que ce soit au rebond, pour trouver mes coéquipières. Je trouve que j’ai été active en défense. Donc je ne laisse pas ma maladresse me gêner et j’en suis fière », déclare ainsi la joueuse du Indiana Fever.

Chaque shoot peut rentrer avec elle

Le premier tir décisif, à longue distance, a donné six points d’avance à son équipe à 2 minutes 30 du terme. Le second, quasiment au même endroit, à 40 secondes de la fin, a permis à son équipe de prendre cinq unités d’avance, assurant ainsi la victoire. La première du Indiana Fever cette saison et la première de Caitlin Clark en WNBA.

« Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose, mais je pense sérieusement que chaque shoot que je prends va rentrer », dit-elle. « Il y a de belles soirées et d’autres où c’est plus dur au niveau du shoot, mais je veux prendre ces tirs en fin de partie. C’est l’état d’esprit et la confiance qu’il faut avoir. »

Après déjà six matches cette saison, l’ancienne star d’Iowa en NCAA affiche des statistiques intéressantes avec 16.7 points (17e moyenne de la ligue), 6.2 passes (5e) et 5.5 rebonds par match. Même si son 31% à 3-pts est forcément un point d’amélioration. « C’est un ouragan. C’est mon travail, c’est que je j’aime. Je ne veux jamais perdre ce plaisir du basket et des soirs comme ça me rappellent pourquoi j’aime jouer au basket », conclut-elle.