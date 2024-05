Toujours pas de victoire pour Caitlin Clark et l’Indiana Fever

Même si les Spurs avaient remporté trois de leurs cinq premiers matchs cette saison, ils avaient ensuite enchaîné les défaites (18 consécutives…), avec un Victor Wembanyama qui découvrait son nouvel environnement. C’est également ce qu’est en train de vivre Caitlin Clark, la superstar universitaire cherchant encore à débloquer son compteur en WNBA après quatre défaites, face au Connecticut Sun (2x) et au New York Liberty (2x).

L’Indiana Fever s’est ainsi de nouveau incliné face au Connecticut Sun (84-88), hier, même si ce fut le match le plus abouti du Fever. Et ce, malgré une blessure à la cheville de la numéro 1 de la Draft dans le deuxième quart-temps.

« Je pense que vous pouvez voir les progrès que nous faisons et c’est pourquoi cette défaite fait particulièrement mal. Nous étions dans le match et nous avons eu de nombreuses occasions de gagner la rencontre mais nous ne l’avons pas fait », pouvait ainsi regretter Caitlin Clark. « Nous avons affronté les meilleures équipes de la ligue et nous étions au coude-à-coude avec le Sun aujourd’hui. »

Encore beaucoup à apprendre

Revenue en deuxième mi-temps après sa frayeur à la cheville, Caitlin Clark (17 points à 5/11 dont 3/7 de loin, 5 passes) s’est illustrée par un tir à 10 mètres pour prendre l’avantage dans le dernier quart-temps.

« Je pense que c’était un gros tir », estime Caitlin Clark. « Cela nous a donné un élan, ça a fait bouger le public. Le public était incroyable… Vous pouviez voir les progrès que fait cette équipe et c’est pourquoi celle défaite fait très mal parce que nous étions là et nous avons eu beaucoup d’opportunités pour aller gagner la rencontre. »

En toute fin de rencontre, l’ancienne joueuse de Iowa s’est toutefois montré beaucoup moins « clutch ». Avec une perte de balle avec un peu plus de trois minutes à jouer dans le dernier quart-temps, elle a concédé sa cinquième faute du match et reçu une faute technique par la même occasion, ce qui a donné l’avantage au Sun.

« C’est ce que l’on peut attendre d’une jeune équipe. Beaucoup d’échecs qui vont vous faire progresser au début, et des hauts et des bas, » commente Alyssa Thomas, l’intérieure du Sun. « Mais elles doivent être fières de la façon dont elles ont réagi avec ce calendrier compliqué pour commencer la saison. »

En ayant affronté à deux reprises les finalistes en titre et le troisième meilleur bilan de la saison passée, l’Indiana Fever se retrouve dernier de la conférence Est, et même de la WNBA, avec donc quatre défaites en quatre sorties.