Caitlin Clark décroche un affreux record WNBA pour ses débuts

Vu l’engouement autour de Caitlin Clark, ses débuts allaient forcément être aussi scrutés que ceux de Victor Wembanyama il y a sept mois en NBA. Face au Indiana Fever, les Connecticut Sun avaient clairement préparé un plan pour empêcher le nouveau phénomène du basket féminin de briller. Résultat : une victoire sans appel (91-72) des demi-finalistes 2023, et sur le plan individuel, Caitlin Clark a été mise en difficulté.

Le premier choix de la Draft 2024 a souffert dès le premier quart-temps, avec deux fautes rapides qui l’ont renvoyée sur le banc. « J’ai trouvé que ça jouait physique, » admet-elle. « Evidemment, ce n’était pas le meilleur début de ma part en première mi-temps avec des problèmes de fautes, au point d’aller sur le banc. Il fallait essayer de revenir dans le rythme du match. Bien sûr, j’ai perdu trop de ballons et ça n’aide pas à faire le travail. Mais il y a beaucoup de choses à retenir de ce match ».

Dix ballons perdus !

En fait, Caitlin Clark aura dû attendre le deuxième quart-temps pour inscrire ses premiers points en WNBA. Après une interception, la joueuse du Fever s’est projetée en attaque et conclut d’un double-pas avec la planche. Elle a semblé gagner en rythme au fil de la rencontre, au point de réaliser une bien meilleure deuxième mi-temps.

Au final, l’ancien phénomène d’Iowa termine la rencontre avec 20 points et un maigre 5/15 aux tirs dont 4/11 de loin et 3 passes décisives. Mais ce sont surtout ses 10 ballons perdus qui posent problème et qui constituent un triste record pour des débuts en WNBA.

« C’est sans doute dû au défi physique » insiste Caitlin Clark. « Il y aussi eu certaines choses inhabituelles, comme un marcher, des dribbles ratés, des pertes de balle sur des remises en jeu… Il y a certaines choses sur lesquelles il faut être plus précise. Ce sont des situations où on donne bêtement la balle à l’équipe adverse. Et 25 pertes de balle rendent vraiment le match compliqué à gagner. «

Jeudi soir, Caitlin Clark jouera son premier match officiel à Indiana. Un premier match qui affiche déjà complet contre les finalistes en titre, le New York Liberty.