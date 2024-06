Dwight Howard investit dans le championnat de Taïwan

Comme d’anciennes gloires, Dwight Howard a décidé de poursuivre sa carrière à l’étranger. À 38 ans, le champion NBA a posé ses valises à Taïwan où il s’est engagé d’abord avec les Taoyuan Leopards. Mais désormais, il passe à l’étape supérieure puisqu’il va devenir aussi co-propriétaire d’une équipe, les Taiwan Mustangs et même de la ligue !

C’est lui-même qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux. « L’année dernière, après mon premier match à Taïwan, j’ai regardé Mu Real et je lui ai dit : ‘Mon gars, un jour, je vais créer ma PROPRE ligue où les anciens joueurs de la NBA, les meilleures recrues des universités et les joueurs internationaux de premier plan pourront profiter d’une scène pour montrer au monde à quel point ils sont de grands joueurs’. Il m’a regardé comme un fou, mais ce jour est arrivé ! »

En phase de recrutement

Dwight Howard entend ainsi recruter d’anciens joueurs NBA, mais aussi des lycéens et des joueurs universitaires. L’idée, sans doute, est de concurrencer le championnat chinois, ou la NBL, la ligue australienne. Le chemin sera long mais il y croit.

« Vous connaissez quelqu’un qui joue dans un championnat dont il est le propriétaire ? » demande-t-il. « Je suis tellement chanceux d’avoir cette opportunité de changer le monde ! Ce sont aussi les playoffs en NBA, et j‘envoie mes recruteurs partout et je fais du recrutement intensif cet été ! Oubliez Cancún, rejoignez Tournoi d’Asie et jouez dans ma ligue ! Je recherche actuellement un autre joueur NBA pour jouer dans mon équipe, les Mustangs de Taiwan ! Vous tous, préparez ce mème Shaq & Kobe, on va dominer ! »