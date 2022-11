Dwight Howard file jouer à Taïwan !

On l’avait quitté prêt à se lancer dans une carrière de catcheur avant, un poil aigri, de regretter son absence des 75 meilleurs joueurs de l’histoire et de n’avoir reçu aucune sollicitation de la part de la NBA. Mais Dwight Howard ne perd jamais le banane très longtemps.

C’est donc avec un grand sourire qu’il a annoncé se préparer à rejoindre Taïwan pour évoluer sous les couleurs des Taoyuan Leopards. Situé dans la ville de Taoyuan, le club a été fondé l’an dernier lors de la création de la « T1 League », nouvelle division taïwanaise, concurrente de la CBA chinoise et la P.League+.

« Je suis tellement enthousiaste, et j’ai hâte de rejoindre Taiwan et de commencer à jouer. J’arrive avec les bras grands ouverts, plein de câlins et de grands sourires », a-t-il déclaré sur les réseaux de sa nouvelle équipe.

Il ne faut jamais dire jamais mais ça ressemble quand même à une triste fin de carrière pour celui que l’on surnommait « Superman » dans ses meilleures années. Dwight Howard n’a jamais retrouvé son impact depuis son départ d’Orlando en 2012. Il a toutefois ponctué son parcours dans la ligue par une bonne note en allant décrocher le titre de champion NBA avec les Lakers, en 2020, dans la bulle… d’Orlando, là où tout avait commencé pour lui.