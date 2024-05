Detroit souhaite également faire revenir sa franchise WNBA

Detroit veut suivre le même chemin que San Francisco, avec ses Golden State Valkyries en 2025 et Toronto, qui vient tout juste d’obtenir une franchise WNBA, qui devrait rejoindre la ligue en 2026. La ligue avait annoncé une expansion de quatre équipes d’ici 2028, et il ne reste donc plus que deux places.

Ces deux places, plusieurs villes sont candidates pour les récupérer. Denver l’est ainsi depuis longtemps, mais il y a également Philadelphie ou Nashville. Mais comme le propriétaire des Rockets, qui avait exprimé le souhait de faire revivre les Houston Comets, Detroit voudrait faire revenir son ancienne franchise WNBA en ville. En revanche, l’équipe ne pourra pas s’appeler Shock puisque la marque a été rachetée par une autre ligue, la WBL.

« Le Detroit Shock a ​​connu du succès et a remporté des championnats au cours de son parcours dans les années 2000 et nous avons célébré l’anniversaire de leur titre de 2003 lors d’un match des Pistons l’année dernière », évoque le directeur de la communication des Pistons, Kevin Grigg. « Même si rien n’est imminent, les perspectives de ramener une équipe WNBA à Détroit sont intrigantes et nous sommes intéressés si elles ouvrent un autre cycle d’expansion. Nous continuerons à engager des conversations avec la WNBA à l’avenir. «

Une équipe ayant régné sur la ligue

Le Detroit Shock faisait déjà partie de la toute première expansion, en débarquant dans la ligue en 1998 avec Washington. Par la suite, la franchise avait connu un franc succès avec Bill Laimbeer en tant qu’entraineur et en remportant le championnat en 2003, 2006 et 2008. Il s’agit d’une des six franchises ayant remporté au moins trois titres avec les Comets, les Sparks, le Lynx, le Mercury et le Storm.

En difficulté financière, la franchise avait été vendue pour devenir le Tulsa Shock. Par la suite, Tulsa avait aussi vendu la franchise, qui est aujourd’hui les Dallas Wings. Mais un retour d’une franchise à Detroit séduit la vice-présidente des opérations basket des Pelicans, et ancienne championne en 2003 et 2006 avec le Shock, Swin Cash.

« Je pense que cette ville adorerait ça », lance-t-elle. « Ce serait bien de voir une équipe revenir ici à Détroit… Les fans n’ont pas seulement adoré le Shock, le Shock adorait les fans. Il y a tellement de points communs entre le basket féminin, le basket masculin, le Shock, les Pistons. Donc, j’adorerai y voir une équipe WNBA. »