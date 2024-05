Les Golden State Valkyries chevauchent vers la WNBA

Après l’annonce de la future franchise WNBA liée aux Golden State Warriors, on connait désormais le nom de celle-ci, et il s’agit donc des Golden State Valkyries !

L’équipe effectuera ses débuts dans la ligue féminine en 2025 et la révélation de son nom officiel, ainsi que de son logo, est la première étape dans la construction publique de l’image de ce nouveau club.

« Même si j’ai toujours aimé dire « WNBA Golden State », ce n’était qu’une étape » explique ainsi Jess Smith, la présidente des Valkyries. « Pouvoir planter ce drapeau dans le sol, commencer à construire la marque et commencer à rassembler notre communauté autour de ce projet, c’est un moment vraiment spécial ».

Mais pourquoi donc avoir choisi le nom Valkyries, alors que la Baie de San Francisco n’a pas vraiment de lien avec la mythologie nordique, les Valkyries étant des déesses guerrières au service du dieu Odin que le compositeur Richard Wagner a popularisé avec sa célèbre « Chevauchée des Valkyries » ?

Des symboles mélangés

Sans doute que le club cherchait un équivalent féminin aux Warriors, et les choix connus du grand public se limitaient vraisemblablement à Valkyries ou Amazons, ce deuxième nom pouvant logiquement prêter à confusion…

Du côté de Golden State, on a en tout cas pas mal joué avec le symbolisme des Valkyries et de San Francisco. La couleur principale est ainsi le violet, « couleur de l’émancipation des femmes dans l’histoire moderne », rappelle le communiqué de presse. Quant au logo, il mélange l’image du Bay Bridge à celui d’une épée, le tout dans un V qui représente la formation des Valkyries lorsqu’elles combattent, mais également leurs ailes.

Comme les Warriors, les Golden State Valkyries évolueront au Chase Center et elles s’entraîneront dans l’ancien centre d’entraînement de Stephen Curry et compagnie, à Oakland. Et l’engouement semble déjà au rendez-vous dans la Baie puisque le club explique que 7 500 demandes d’abonnement à l’année ont déjà été transmises.