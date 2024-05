Le MVP de la nuit | Pascal Siakam, l’élément perturbateur

Difficile de ressortir un joueur du collectif des Pacers mais Pascal Siakam aura su élever son niveau de jeu dans cette 6e manche avec ses 25 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions.

Sur le plan tactique, le Camerounais aura peut-être été l’élément le plus « valuable » par sa domination sur Josh Hart, décalé au poste 4 avec le maintien de Miles McBride dans le cinq de départ.

Plus grand et plus puissant que Josh Hart, Pascal Siakam a fait la différence sur ses « mismatches », qu’il s’agisse de jouer l’arrière des Knicks sur du poste bas, ou de lui prendre des rebonds sur la tête. Et lorsque Tom Thibodeau lui a envoyé Precious Achiuwa, il a dominé son ancien coéquipier par sa vitesse en l’attirant au large. Meilleur marqueur des Pacers, Pascal Siakam tenait tout de même à souligner l’oeuvre collective de sa formation avec six joueurs à 10 points et plus !

« C’est la construction même de cette équipe… On joue, on se partage le ballon… Tout le monde peut apporter du danger et on essaie donc de s’appuyer sur tout le monde » explique le champion NBA 2019. « Et puis on a besoin du banc, avec TJ et les autres qui apportent tellement d’énergie. On en aura clairement besoin dans le Game 7. »

Joueur le plus expérimenté des Pacers, Pascal Siakam a déjà vécu deux Game 7 en carrière, et c’était avec les Raptors. On se souvient de cette 7e manche face aux Sixers avec le panier miraculeux de Kawhi Leonard. Dans la Mecque du basket, son expérience sera plus précieuse que jamais. D’autant que les Pacers n’y ont toujours pas gagné.

« On sait combien ils jouent bien à domicile. Ils ont un immense public, et ça exige beaucoup de notre part. Il faudra faire preuve de caractère, et tout donner » conclut-il.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 551 31 49.6 33.0 76.6 1.5 5.1 6.6 3.6 2.7 0.9 1.9 0.6 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.