Reverra-t-on Donovan Mitchell en playoffs ?

Les Cavaliers ont fait bonne figure lundi malgré la défaite contre les Celtics, et ils ont fait preuve de solidarité et résilience alors qu’ils évoluaient sans leur leader et meilleur marqueur, Donovan Mitchell. Un énorme coup dur alors qu’ils sont déjà privés de Jarrett Allen depuis sept matches.

Le problème, c’est que ce n’est pas certain que Mitchell soit rétabli pour le Game 5, décisif puisque les Cavaliers sont menés 3-1. « Ce n’est pas juste une tension au niveau du mollet, » rappelle Donovan Mitchell au Cleveland.com. « Le mollet mène au tendon d’Achille et ça peut empirer. »

Évidemment, lorsqu’on évoque les blessures au mollet et les risques d’aggravation, on pense immédiatement à la rechute de Kevin Durant lors des Finales 2019. Plus récemment, c’est Giannis Antetokounmpo qui n’a pas pris le moindre risque après une blessure à un mollet. Côté Boston, c’est Kristaps Porzingis qui s’est blessé au même endroit, sans avoir de précision sur la date de son retour.

Comme un résumé de la saison des Cavaliers

Du côté des coéquipiers de Mitchell, on imagine que la blessure est plus sérieuse que prévu, s’il n’est pas en mesure de donner un coup de main.

« C’est évidemment difficile de perdre son meilleur joueur dans une série comme celle-ci où nous avions l’impression que c’était sous notre contrôle, » regrette Caris LeVert, qui a débuté à la place de Mitchell lundi soir. « Mais connaissant Donovan, qui est un guerrier et joue tout le temps malgré des blessures, je pense que cela montre simplement à quel point la blessure est grave. Parce que si c’était bénin, il aurait sans doute essayé de jouer avec, » admet LeVert.

Ce n’est pas la première fois que les Cavaliers doivent composer sans leur meilleur joueur, et il faut rappeler que ce même Mitchell a manqué 16 des 24 derniers matches de saison régulière.

« C’est un groupe soudé qui a fait preuve de résilience tout au long de l’année », rappelle J.B. Bickerstaff. « Nous avons traversé des tonnes de choses avec ce groupe cette saison, et notre groupe n’a jamais baissé les bras. Lorsque les gars ont eu une opportunité ou que l’équipe a besoin d’eux, ils ont toujours élevé le niveau de jeu et nous ont donné une chance. »