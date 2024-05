PJ Washington leur a refait le coup

« Il joue bien. Il va falloir qu’on coupe ça si on veut gagner cette série, c’est clair ». Pour l’avoir côtoyé à Kentucky, Shai Gilgeous-Alexander connaît mieux que quiconque les capacités d’un PJ Washington en pleine confiance. Après la nouvelle défaite d’OKC pour le premier match de la série à Dallas cette nuit, SGA n’a pu que constater l’évidence. Pour la deuxième fois en deux matchs, le facteur X s’est appelé PJ Washington, avec ses 29 points dans le Game 2 puis ses 27 unités dans le Game 3.

Le Thunder a fait le choix de compliquer la tâche de Luka Doncic et Kyrie Irving, ce qui a pour conséquence d’ouvrir des opportunités de tir ou des espaces pour d’autres joueurs. Un ajustement que l’ancien intérieur des Hornets s’est attelé à sanctionner sans relâche, ce qui a le mérite de porter ses fruits, puisque Dallas s’est imposé à deux reprises !

« J’ai juste essayé d’attaquer les « mismatches », de prendre les tirs ouverts, et d’être agressif des deux côtés du terrain », a confié l’intéressé après le match. « Je dois féliciter mes coéquipiers, qui me trouvent et me mettent dans de bonnes situations pour que je réussisse. Pour moi, il s’agit juste de plaisir et de jeu. J’ai attendu toute ma carrière pour en arriver là, donc je profite de chaque seconde ».

Le dilemme d’Oklahoma City

Le succès de PJ Washington est également le symbole de la force de cet effectif de Dallas version 2023/24, remodelé avec les arrivées de PJ Washington et Daniel Gafford, mais aussi la montée en puissance continue de Dereck Lively II, qui offrent davantage de densité physique et de taille à la raquette de Jason Kidd.

Hier, les trois intérieurs ont encore grandement contribué au succès des Mavericks, appuyant sur les points faibles du Thunder, limité en terme de taille et de poids sur les postes intérieurs.

« Peut-être que ce n’était pas le cas par le passé, mais c’est une équipe différente et celle-ci est bâtie pour être physique », a confirmé Jason Kidd. « Si on doit alterner et faire preuve de finesse, on peut aussi le faire ».

C’est d’ailleurs cette polyvalence de PJ Washington, en parfait « stretch four », qui fait mal au Thunder, avec son 12/23 à 3-points en cumulé depuis deux matchs. On peut imaginer qu’une attention toute particulière lui sera portée lors du Game 4, et que le « role player » va devenir un enjeu majeur sur la « scouting report » d’Oklahoma City. De leur côté, Dallas va faire de son mieux pour le maintenir dans sa zone de confort.

« On croit en lui. Il y va avec beaucoup de confiance, en étant agressif, et il doit continuer comme ça », a pour sa part souligné Luka Doncic.

