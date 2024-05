Joel Embiid, « L’Homme le plus détesté de New York »

C’est presque rassurant pour les Sixers… Rarement on avait vu Joel Embiid aussi emprunté en attaque. Son premier quart-temps est médiocre, et la suite ne sera franchement pas folichonne avec neuf ballons perdus et un 7 sur 19 aux tirs. Mais les Sixers sont encore en vie après leur victoire dans le Game 5, et le Camerounais a carrément signé le premier triple-double de sa carrière en playoffs !

Avec 19 points, 16 rebonds et 10 passes, il a finalement eu un impact énorme sur le match. Concentré sur la défense, il a contré cinq tirs, et il a obligé les Knicks à y réfléchir à deux fois avant d’aller au cercle. C’est aussi lui qui vole le ballon des mains de Jalen Brunson au milieu de la prolongation, avant d’aller chercher un panier avec la faute. Comme s’il avait gardé le meilleur pour la fin avec 48 minutes dans les jambes.

Pourtant, le MVP 2023 n’était pas certain de jouer puisqu’il avait manqué le « shootaround » à cause de migraines. Un mal de plus alors qu’il joue avec un genou douloureux et une petite paralysie faciale.

« Il n’y a rien d’hostile… J’adore New York »

Et puis, on est à New York, et sa faute sur Mitchell Robinson puis ses dernières déclarations n’étaient évidemment pas encore digérées. Le New York Post avait même titré, en gros, « L’Homme le plus détesté de New York ».

The final back page: Joel Embiid has become The Most Hated Man in NY https://t.co/yaQ3FXO7cX pic.twitter.com/zUwQ3E8fuM — New York Post Sports (@nypostsports) April 30, 2024

Pas de quoi le troubler, et la victoire aidant, il s’en amuse. « Il n’y a rien d’hostile… J’adore New York. C’est l’une de mes villes préférées, et j’y ai un logement depuis cinq ans. J’adore juste New York. Et quand on joue ici, les fans ont toujours un joueur dans le viseur, et il semblerait que ce soit moi. C’est plaisant et j’adore ça. »

Et comment explique-t-il cette maladresse, et le fait que les Sixers y ont toujours cru ? « C’est une question de confiance… Les Knicks avaient un plan de jeu, et c’était de me prendre à deux sur chaque possession. J’ai perdu beaucoup de ballons, mais j’aime faire le geste juste. À des moments, on a raté beaucoup de tirs ouverts, mais on s’est dit que c’étaient des bons tirs. On a continué d’y croire car on avait encore des opportunités, et ces tirs permettent de rester dans le rythme. Tant que vous shootez, vous gardez du rythme, et on savait qu’on aurait d’autres opportunités. »