Face aux Wolves, les Mavericks confrontés à un problème de taille

« Défensivement, c’est une des meilleures équipes de la ligue. » Au moment d’analyser les Wolves, Jason Kidd livre une vérité bien connue. Les Mavericks savent qu’ils vont affronter une grosse défense, déjà visible en saison régulière (la meilleure même), puis qui s’est confirmée face aux Nuggets (97.6 points encaissés) en demi-finale de conférence.

Avec notamment une dimension particulière : la taille et l’envergure des joueurs de Minnesota, qui sont bien supérieures à celles du Thunder, qui n’a pas de tels athlètes.

« Ils sont longs », constate le coach des Mavericks. « Si on va au cercle, on sait que Rudy Gobert sera là. Anthony Edwards est bon des deux côtés du parquet. Et avec Gobert, Karl-Anthony Towns et Jaden McDaniels, c’est une équipe de grande taille. Mike Conley est le plus petit joueur sur le parquet, mais il n’est pas petit. »

On peut ajouter Naz Reid, que l’entraîneur texan n’oublie pas. « Il pose des problèmes à tout le monde. C’est un des meilleurs joueurs de la ligue. Il passe sous les radars mais il fait son travail à très haut niveau ».

Sortir Rudy Gobert de la raquette

Le symbole de cette taille, de cette défense, c’est évidemment Rudy Gobert. Le quadruple défenseur de l’année est le gardien de but des Wolves. « Son timing, son positionnement, son envergure », liste Dereck Lively II quand il parle des qualités du Français.

Les Mavericks auront donc une mission simple (comme au premier tour en 2022 face au Jazz) : le sortir de sa zone d’influence habituelle pour mieux contourner ce mur.

« On va voir si on peut l’emmener à d’autres endroits du terrain. Mais 90% du temps, il est devant le panier », estime Jason Kidd. « Donc on doit trouver une façon de l’écarter du cercle, afin de donner de l’espace à nos scoreurs, pour qu’ils puissent aller au panier. On va tenter de le bouger. Parfois, il fait des prises à deux donc on doit être alerte. »

Avant d’aller au panier, Luka Doncic et Kyrie Irving devront déjà se débarrasser du marquage des extérieurs, notamment de Jaden McDaniels. « C’est un des meilleurs défenseurs. Doncic et Irving passent de Lu Dort à McDaniels, donc ça ne devient pas plus facile », regrette Jason Kidd. « Il va falloir trouver un moyen d’offrir des tirs à nos joueurs quand McDaniels ne sera pas sur eux. »