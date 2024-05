Présaison | Les Lakers à Las Vegas et Palm Springs

Les playoffs ne sont pas encore terminés, et pourtant les Lakers ont déjà publié une partie de leur programme de la présaison. On connaît ainsi déjà trois rencontres, et la direction a choisi de revenir dans la vallée de Coachella, où la franchise tenait autrefois son camp d’entraînement. Ce sera pour deux rencontres, puisque les 4 et 6 octobre, les Lakers y affronteront les Wolves puis les Suns.

Ce sera à l’Acrisure Arena de Palm Springs, une salle qui peut accueillir jusqu’à 11 000 spectateurs, et c’est l’antre des Coachella Valley Firebirds, une équipe de hockey.

La saison passée, les Lakers et les Suns y avaient disputé une première rencontre NBA, et l’opposition porte le nom de « Desert Duel ». À terme, la NBA envisage d’y jouer une rencontre de saison régulière.

Par ailleurs, le 15 octobre, Anthony Davis et ses coéquipiers seront à Las Vegas pour affronter les Warriors. Ce sera à la T-Mobile Arena, où se déroule une partie des Summer Leagues. C’est là aussi qu’aura lieu, le 2 juillet prochain, la rencontre de WNBA entre les Aces et le Fever en raison de l’engouement lié à la venue de Caitlin Clark.