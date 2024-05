Scott Foster et ses trois fardeaux, dont sa brouille avec Chris Paul

Il est rare qu’un arbitre se confie, la NBA limitant au maximum les déclarations publiques de ses officiels. Mais Scott Foster a été plusieurs fois au coeur des débats cette saison dans la Grande Ligue, et The Athletic a donc pu consacrer un long article au parcours de l’arbitre, et aux controverses qui l’entourent.

Qu’en retenir ? D’abord, que pour la NBA et pour ses pairs, Scott Foster est l’un des meilleurs arbitres de la ligue, si ce n’est le meilleur. Ses évaluations le placent ainsi systématiquement parmi les officiels qui font le moins d’erreurs. C’est son côté autoritaire qui agace les joueurs. Mais pour Danny Crawford, ancien arbitre particulièrement respecté, ce qui énerve surtout certains joueurs, c’est que Scott Foster ne se laisse pas intimider.

La première polémique ? L’expulsion de Magic Johnson

« Scott Foster est de loin l’un des meilleurs arbitres du jeu, si ce n’est le meilleur », assure ainsi Danny Crawford. « Et en ce qui concerne sa personnalité et le fait que les gens ne l’aiment pas ? C’est parce qu’il ne se laisse pas faire. Si vous vous en prenez à lui de manière antisportive, vous allez le payer ».

La première fois que Scott Foster s’est retrouvé au centre des discussions, c’était en 1996, quand il avait expulsé Magic Johnson, qui lui était carrément rentré dedans. Le Laker avait été suspendu trois matchs…

« On ne veut jamais être connu », assure Scott Foster. « Tout le monde pense que j’aime être sous les feux de la rampe et me dit : ‘Nous ne sommes pas venus ici pour te voir’, et je réponds : « Je sais. Je comprends. Je ne veux pas que vous veniez me voir. Je ne vaux pas la peine d’être vue, pour être honnête avec vous’. »

Pour Chauncey Billups, une des forces de l’arbitre est d’ailleurs de ne pas siffler en fonction des statuts des joueurs.

« Je pense que Scott est un excellent arbitre », assure l’actuel coach des Blazers. « Il ne va pas se laisser faire. C’est un gars de la vieille école, comme j’aime les officiels, à la Joey Crawford ou Steve Javie… Ils ne vont rien laisser passer, que vous soyez le meilleur joueur ou un joueur issu de G-League. Ils font preuve du même respect envers vous, peu importe votre statut dans la ligue. Et j’ai toujours respecté ça chez lui. »

Trois fardeaux, dont ses liens avec Tim Donaghy

Mais alors, comment expliquer la mauvaise réputation de Scott Foster, auprès des joueurs et du grand public ? L’intéressé l’explique par « trois choses », qui ressemblent à des fardeaux dans l’interview qu’il donne.

– Sa proximité avec Tim Donaghy, le parrain de son fils, l’arbitre corrompu auquel il a passé 134 coups de téléphone dans la période au cours de laquelle son ami pariait sur des matchs de NBA

– Deux sondages menés auprès de joueurs NBA (en 2016 et 2019) qui le qualifient à chaque fois de « pire arbitre de la ligue »

– Son embrouille très publique avec Chris Paul, le meneur ayant accusé plusieurs fois l’arbitre de lui en vouloir personnellement, avec notamment un incident impliquant le fils du meneur de jeu

Pour ce qui est de Tim Donaghy, Scott Foster explique que les deux hommes ont totalement coupé les ponts depuis l’affaire, le FBI ayant retourné la vie de ce dernier sans trouver la moindre trace d’activités malveillantes. Quant aux 134 coups de téléphone, passés en amont ou en aval des rencontres, Scott Foster rappelle que ça se passait il y a plus de 15 ans, et que les smartphones faisaient tout juste leur apparition.

« C’est ainsi que nous communiquions en 2007. Chaque fois que quelqu’un veut me discréditer ou mettre en doute mon intégrité, il utilise cet article de 134 appels téléphoniques… et il se dit : ‘C’est la preuve !’. Il n’y a pas de preuve. Parce que ce n’est pas arrivé. Aujourd’hui, quand les gens apprennent que quelqu’un a appelé quelqu’un d’autre 134 fois, ils se disent : ‘Wow ! C’est bizarre’. Parce que c’est bizarre. Mais je n’avais pas de service de messagerie en 2007. J’avais un Motorola Razor, et si vous vouliez écrire ‘Oui’ dans un SMS, il fallait appuyer sur 23 touches ou quelque chose comme ça ».

Du côté des joueurs, cette proximité reste un sujet de discussion, comme Rudy Gobert l’a plusieurs fois démontré en se frottant les doigts sur des coups de sifflet de Scott Foster…

Un simple coup de klaxon ?

Quant à l’embrouille avec Chris Paul, l’article de The Athletic est l’occasion pour l’arbitre et ses pairs de donner leur version de l’histoire, bien différente des insinuations du meneur de jeu des Warriors. Que s’est-il donc passé entre Scott Foster et le fils de l’ancien président du syndicat des joueurs ? D’après Don Vaden, qui était en charge des arbitres à l’époque, l’incident a eu lieu le 28 avril 2015, à la suite du Game 5 du premier tour entre les Clippers et les Spurs. Après la victoire de San Antonio, les arbitres s’engouffrent dans un SUV pour quitter le parking du Staples Center. Ayant vu le véhicule, Chris Paul se serait alors placé sur la voie, en tenant la main de son fils de cinq ans.

Le meneur de jeu, tournant le dos à la voiture conduite par Scott Foster, aurait alors ignoré la voiture en restant là, les arbitres ne sachant pas trop comment réagir. Un membre de la sécurité aurait été appelé pour que Chris Paul s’écarte et laisse partir le véhicule, Scott Foster finissant par klaxonner.

Chris Paul, qui a réagi comme s’il était extrêmement surpris par le coup de klaxon, a-t-il volontairement provoqué les arbitres ? En tout cas, il s’en serait immédiatement plaint auprès des dirigeants de la ligue.

« Je suis rentré chez moi le lendemain et on m’a dit qu’il y avait des accusations contre moi, sur le fait que j’avais fait quelque chose de non professionnel » constate Scott Foster. « La NBA a mené une enquête et a conclu qu’il n’y avait rien à signaler ou à dire à qui que ce soit. C’est ainsi que les choses se sont terminées. »

Scott Foster assure qu’il n’a jamais parlé au fils de Chris Paul, et qu’il ne lui a jamais rien dit, mais les tensions étaient quand même assez fortes pour que la ligue organise une réunion secrète entre toutes les parties, afin d’aplanir les choses et éviter surtout qu’elles ne s’enveniment.

Mais la « lune de miel », comme le qualifie l’arbitre, n’a pas duré très longtemps, et le meneur de jeu a ensuite multiplié les critiques contre l’officiel, jusqu’à son expulsion de novembre dernier, suite à laquelle Chris Paul a publiquement évoqué l’incident impliquant son fils, ainsi que la réunion de conciliation organisée par la NBA.

Depuis, Scott Foster n’a plus arbitré les Warriors, même si la Grande Ligue assure que ce n’est pas volontaire. Néanmoins, ça a bien arrangé tout le monde. Il faut dire que chez les arbitres, les accusations publiques de Chris Paul, qui s’est mis une bonne partie des officiels à dos durant sa carrière, semblent avoir laissé des traces.

« Je vais vous dire un truc, et je sais que vous m’enregistrez, mais on me le demande tout le temps : ‘Qui sont les gars les plus durs, les plus méchants ?’ Et quand je dis que durant mes 32 ans dans la ligue, l’un des plus gros connards que j’ai eu à gérer est Chris Paul, on me répond : ‘Ah bon, pas Rasheed Wallace ou machin ?’ Non, Chris Paul est au sommet » explique ainsi Bill Spooner, ancien arbitre désormais à la retraite. « On me dit : ‘Oh, il a pourtant l’air d’être un gars sympa’. Non, mais il est très fort pour fabriquer son image. »