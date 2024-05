Encore une amende pour Rudy Gobert !

Bis repetita pour Rudy Gobert. Après un début de semaine idyllique, entre la naissance de son premier enfant et son quatrième titre de Défenseur de l’année, le voilà qui a depuis vécu un week-end cauchemar, entre les deux défaites des Wolves contre les Nuggets à domicile et maintenant son amende de 75 000 dollars, pour un motif identique à celui de sa sanction de mars !

Il y a deux mois, le Français avait écopé de 100 000 dollars d’amende (le maximum) pour un geste tendancieux en direction de Scott Foster, puis ses commentaires contre l’arbitrage.

Ce dimanche, il s’est « contenté » de reproduire le même signe de frottement de doigts après un coup de sifflet de ce même Scott Foster –un proche de Tim Donaghy, faut-il le rappeler…– sur une prise de position au rebond face à Jamal Murray.

175 000 dollars d’amende en deux mois !

De quoi obliger la NBA à le sanctionner de nouveau, puisqu’elle n’est évidemment pas friande de voir Rudy Gobert sous-entendre que ses arbitres sont achetés…

À voir si cette nouvelle amende poussera le pivot de Minnesota à se calmer, ou s’il continuera de manifester une conduite ou des propos « préjudiciables aux intérêts de la ligue » et qui « remettent en cause l’intégrité de la ligue et de ses officiels », lorsque les décisions arbitrales ne vont pas dans son sens…

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.