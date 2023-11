Chris Paul s’en prend à Scott Foster : « C’est personnel, et c’est un problème avec mon fils »

On pensait que le feuilleton Chris Paul – Scott Foster était terminé, mais cette nuit, la rencontre entre les Suns et les Warriors a été le théâtre un nouvel épisode de leur relation compliquée et houleuse. Au départ, une faute sifflée à l’ancien meneur des Suns, à quelques secondes de la mi-temps. Rien de bien méchant, et on le voit discuter calmement avec Scott Foster.

Puis pendant que Kevin Durant shoote ses lancers-francs, on voit que le ton monte. L’arbitre se montre plus agressif, et il finit par dégainer une première technique. Forcément, ça ne calme pas Chris Paul, qui pointe du doigt l’arbitre et l’insulte, et l’officiel lui répond avec une deuxième technique, synonyme d’expulsion ! Derrière, Steve Kerr s’emporte, et le coach des Warriors prend lui aussi sa technique.

« C’est personnel » assure le meneur des Warriors. « Nous avons eu une histoire il y a quelques années, et c’est personnel. La ligue est au courant, tout le monde est au courant. Il y a eu une réunion. C’est juste un problème avec mon fils. »

On n’en saura pas plus, même si le meneur All-Star précise que c’était à l’époque des Clippers, et CP3 assure que Scott Foster utilise son sifflet pour régler ses comptes. « Je suis d’accord pour qu’un arbitre parle, dise ce qu’il veut. Mais ne vous servez pas d’une technique pour faire passer votre message ! Je dois mieux me comporter pour m’assurer que je reste sur le terrain pour mes coéquipiers. C’est tout. »

Rendez-vous dans un prochain Game 7

Pour Steve Kerr, qui a donc pris une technique, cette expulsion est injuste. « Je ne pense pas que Chris méritait d’être expulsé. Pour la première technique ? Pas de problème ! Mais je pense que la seconde n’était pas nécessaire. Tout le monde est frustré sur le terrain. Mais c’est à l’arbitre de décider ».

Désormais, il faudra surveiller le prochain épisode entre les deux hommes, et Chris Paul ironise…

« C’est un ensemble, mais c’est toujours la même chose depuis un moment. Je ne vais rien dire car je ne veux pas prendre d’amende… Je suis sûr que je le verrai bientôt dans un Game 7. Cela se passe toujours comme ça avec lui. »

Pour sa part, Scott Foster a expliqué qu’il avait donné la première technique pour « conduite antisportive« , et la seconde parce que « Chris Paul continuait à se plaindre ».