Chris Paul a vaincu la malédiction Scott Foster

Lorsque la NBA a annoncé que le Game 2 entre les Suns et les Clippers serait arbitré par Scott Foster, tous les regards se sont tournés vers Chris Paul. Pourquoi ? Parce que le meneur des Suns restait sur 13 défaites de suite en playoffs lorsque Scott Foster était au sifflet ! La série a débuté en mai 2014 lors d’une rencontre entre les Clippers et le Thunder, et jusqu’à cette nuit, Chris Paul avait donc cumulé 13 défaites de suite.

On se souvient du Game 7 entre les Rockets et le Thunder en 2020 avec un Chris Paul sanctionné pour avoir gagné du temps ou du Game 6 des Finals 2021 entre les Suns et les Bucks. Même l’an passé, dans la série face aux Pelicans, les Suns avaient encore perdu avec Scott Foster comme arbitre.

C’est bien connu, toutes les séries ont eu une fin, et pour la première fois depuis 2013, et une rencontre entre les Clippers et les Grizzlies, Chris Paul sort vainqueur d’un match arbitré par Scott Foster. Forcément, en conférence de presse, un journaliste lui a demandé son avis sur cette fin de série. Assis à côté de lui, Devin Booker a eu un sourire en coin, en attendant la réponse.

« On peut discuter avec certains arbitres, et il faut juste savoir avec qui on peut discuter et avec qui on ne peut pas »

« Je ne l’avais pas remarqué » ironise Chris Paul. « En fait, je pense qu’on souhaite tous éviter d’être perturbé. Donc, c’est comme ça. Je suis persuadé qu’il y aura toujours quelque chose. La ligue sait ce qu’il en est. Je ne peux donc pas le contrôler. Je n’ai pas pu contrôler toutes les autres, donc ça ne va pas changer maintenant. Le sport est comme ça. »

En 2018, Chris Paul s’était ouvertement plaint de l’arbitrage de Scott Foster, et de son refus de discuter avec les joueurs. « Eh oui, Scott Foster au meilleur de sa forme » avait par exemple ironisé Chris Paul après avoir reçu une technique. « Vous voyez ce que je veux dire ? Il n’a jamais tort. On peut discuter avec certains arbitres, et il faut juste savoir avec qui on peut discuter et avec qui on ne peut pas. »

Même chose en 2020 après une élimination dans un Game 7, et cette technique infligée après avoir cherché à gagner du temps : « La NBA est au courant. Ils vont me coller une amende. J’ai déjà dit son nom. On connait tous déjà l’histoire. »

Depuis le début de sa carrière, et après le succès de cette nuit, Chris Paul affiche un bilan de 3 victoires et 17 défaites en playoffs avec Scott Foster comme arbitre.