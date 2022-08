Un documentaire sur l’affaire Tim Donaghy bientôt disponible sur Netflix

Après son documentaire sur l’épopée « And1 », disponible dès le 23 août, Netflix s’attaque à un autre sujet en lien avec le basket et la NBA, cette fois-ci bien plus brûlant.

À partir du 30 août, la plateforme de streaming américaine proposera effectivement à ses abonnés un documentaire évoquant l’affaire Tim Donaghy, intitulé « Untold : Operation Flagrant Foul ».

Rappelons que Tim Donaghy est un ancien arbitre NBA, tristement célèbre depuis 2007 pour avoir été banni de la ligue, puis condamné à 15 mois de prison ferme, en raison d’une histoire de matchs truqués et de paris sportifs qui a fait grand bruit à l’époque.

Dans ce documentaire, l’homme aux quelque 800 rencontres arbitrées (dont 20 de playoffs) revient ainsi sur ce scandale, qui a secoué la NBA à la fin des années 2000. Des témoignages de Tommy Martino et Jimmy Battista (complices de Tim Donaghy), Phil Scala (agent du FBI), John Lauro (avocat de Tim Donaghy) ainsi que Kim Strupp (ex-femme de Tim Donaghy) seront également à retrouver.

« Ce documentaire est rempli de ‘on-dit’ mais, indépendamment de ce qui est vrai et de ce qui est faux, le coeur même de cette histoire est tellement plus grand que Tim Donaghy et ses actions, ses paris », présente dans un communiqué David Terry Fine, le réalisateur de l’épisode. « En fait, il s’agit avant tout d’une histoire sur la cupidité américaine. C’est une histoire dans laquelle qui vous croyez ou ce que vous croyez importe peu, car le dénominateur commun entre toutes les parties devient clair : l’argent et le profit ont pris le pas sur le caractère sacré d’un sport sur lequel beaucoup font reposer leurs espoirs et leurs rêves. »

Crédit photo : Netflix.com