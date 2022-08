Netflix va diffuser un documentaire sur l’épopée « And1 »

La marque « And1 » a roulé sa bosse au début des années 2000. À l’origine, c’est un collectif de streetballers au jeu spectaculaire qui a créé l’étincelle avec les fameuses « Mixtape And 1 », où le show et les moves venus d’ailleurs ont permis à un nouveau public de s’intéresser au basket.

De nombreux showmen avaient pu se faire un nom, qui résonnent encore aujourd’hui comme « The Professor », « Hot Sauce », ou encore Rafer Alston aka « Skip to My Lou », qui a fait une belle carrière en NBA ensuite.

Ce genre de « Harlem Globe Trotter 2.0 » a généré beaucoup d’argent puisqu’une marque de vêtements avait été créée et sponsorisait même des joueurs professionnels. La marque tirait aussi de l’argent avec ses cassettes-DVD « And1 Mixtapes », vendues à travers le monde

Netflix s’est intéressé à ce phénomène pour produire le documentaire intitulé « The Rise and Fall of And1 ». Le documentaire retrace donc la montée en flèche de ce phénomène puis sa chute, presque aussi rapide.

« Ce n’est pas seulement l’histoire de légendes du streetball qui ont donné le coup d’envoi d’un mouvement qui a changé la culture et qui ont réalisé leur rêve d’être payés pour jouer au basket alors que pratiquement tout le monde les avait exclus. C’est aussi l’histoire de gens ordinaires dans le monde entier qui, grâce à And1, ont enfin eu accès à l’énergie et à la quintessence du basket joué avec énergie », explique le réalisateur Kevin Wilson.

Le doc « The Rise and Fall of And1 » sera disponible à partir du 23 août sur Netflix.