Privé de JO, Timothé Luwawu-Cabarrot a vécu « la plus grande déception » de sa vie

Au même titre que Sylvain Francisco, Moustapha Fall, Thomas Heurtel et Terry Tarpey, Timothé Luwawu-Cabarrot fait partie des grands absents de la liste élargie de Vincent Collet pour les prochains Jeux olympiques.

Néanmoins, depuis son mea culpa de décembre et son retour en équipe de France de février, on imaginait « TLC » parvenir à se faire une place dans le groupe de son sélectionneur. À tort…

« J’ai été un peu surpris, un peu déçu… Très déçu » a reconnu ce week-end l’ailier de l’ASVEL, dans des propos obtenus par nos confrères de BeBasket. « Je pense que ça a été la plus grande déception de ma vie, de ma carrière. Mais c’est comme ça, c’est la vie, c’est le basket. Ça ne fait pas partie des choses que je contrôle. Je peux simplement contrôler ce que je fais sur le terrain. »

« On ne fait pas une sélection en emmenant tous les meilleurs »

Du côté de Vincent Collet, on justifiait en conférence de presse cette absence de Timothé Luwawu-Cabarrot par « un choix de complémentarité, de rôle » mais également car « il n’aurait pas fait partie des leaders » du groupe.

Pourtant, le joueur de 29 ans faisait partie de l’effectif tricolore lors des derniers JO de Tokyo, et il y avait même été bon, avant de se rater à l’Eurobasket 2022 et de ne pas participer à la Coupe du monde 2023.

« C’est un ailier shooteur, un poste relativement fourni aujourd’hui avec Evan Fournier, qui a le même profil. Vous pouvez ajouter Nicolas Batum, qui joue aussi sur ce poste, et Bilal Coulibaly, qui vu son gabarit a une vraie capacité à jouer 3. Je ne me voyais donc pas l’emmener. C’est pour ça que nous avons pris cette décision. C’est un excellent joueur, mais on ne fait pas une sélection en emmenant tous les meilleurs » a détaillé le sélectionneur des Bleus.

Crédit photo : FIBA.com

Timothe Luwawu-Cabarrot Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 69 17 40.2 31.1 85.4 0.4 1.8 2.2 1.1 2.2 0.5 1.1 0.1 6.5 2017-18 PHL 52 16 37.5 33.5 79.3 0.3 1.1 1.4 1.0 1.9 0.2 0.7 0.1 5.8 2018-19 * All Teams 50 13 37.6 31.0 75.6 0.2 1.7 1.9 0.5 1.5 0.4 0.4 0.2 4.6 2018-19 * CHI 29 19 39.4 33.0 77.1 0.2 2.5 2.7 0.8 2.0 0.5 0.6 0.2 6.8 2018-19 * OKC 21 6 30.2 22.7 66.7 0.2 0.7 0.9 0.2 0.7 0.2 0.2 0.1 1.7 2019-20 BRK 47 18 43.5 38.8 85.2 0.6 2.1 2.7 0.6 2.3 0.4 0.8 0.2 7.8 2020-21 BRK 58 18 36.5 31.4 81.4 0.5 1.7 2.2 1.2 1.7 0.6 0.7 0.1 6.4 2021-22 ATL 52 13 39.8 36.1 85.4 0.3 1.3 1.6 0.8 1.5 0.4 0.4 0.1 4.4 Total 328 16 39.1 33.5 82.9 0.4 1.6 2.0 0.9 1.8 0.4 0.7 0.1 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.