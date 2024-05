Jaden McDaniels et Naz Reid, de blessés à boosters des Wolves

La question est bien sûr anachronique aujourd’hui. Mais l’an dernier, les Wolves ont pu se demander à quoi aurait ressemblé leur premier tour de playoffs face aux Nuggets s’ils avaient pu s’appuyer sur deux armes supplémentaires : Jaden McDaniels et Naz Reid.

Le premier s’était de lui-même grillé pour les phases finales en se cassant la main après avoir frappé dans un mur ; le second s’était cassé le poignet en fin de saison. Un an plus tard, les deux hommes sont bien en tenue et ont grandement participé à l’élimination de leurs bourreaux passés, les Nuggets.

Dans le Game 7 à Denver, Jaden McDaniels s’est rapproché de son record en carrière (25), posté lors du tour précédent face aux Suns, avec ses 23 points. Lors du Game 6 précédent, déjà éliminatoire pour son équipe, l’ailier des Wolves avait répondu présent avec ses 21 points. C’était la première fois dans sa carrière qu’il scorait 20 points ou plus deux matchs de suite.

Preuve du développement de ce jeune joueur qui progresse dans son placement offensif et ses prises d’intervalle. « Jaden McDaniels. Jaden McDaniels est le MVP de ces deux dernières séries. Une fois de plus, il a récidivé. Jaden McDaniels », ne cesse de répéter Anthony Edwards.

« On a tellement de joueurs polyvalents qui peuvent inscrire 20 points dans n’importe quel match. Au prochain, ce sera peut-être Naz, Nickeil (Alexander-Walker), KAT (Karl-Anthony Towns) ou n’importe qui d’autre. Il suffit de faire tout ce qu’on peut pour gagner, même si ce n’est pas notre jeu », lâche ainsi le joueur de 23 ans, d’abord promis aux tâches défensives.

Moins heureux en attaque, Naz Reid contribue ailleurs

Dans cet affrontement avec les champions en titre, on l’a ainsi vu passer beaucoup de temps à défendre sur Jamal Murray, puis davantage sur Michael Porter Jr. au fur et à mesure que la série avançait et qu’Anthony Edwards s’occupait du Canadien. Michael Porter qui n’a pas marqué plus de huit points des Game 4 à 7.

Jaden McDaniels, qui tourne à plus de 12 points de moyenne dans ces playoffs, n’est pas le seul à être félicité par ses leaders. Les performances de Naz Reid ne passent pas non plus inaperçues. Dans ce même Game 7, le remplaçant a inscrit 8 de ses 11 points dans le dernier quart-temps et s’est permis de contrer à deux reprises Nikola Jokic.

Naz Reid voit dans ses gestes « de l’effort, de l’effort, de l’effort. En tant que 6e homme, j’essaie simplement de faire des efforts, de jouer pour gagner le match, que ce soit en prenant des rebonds, en faisant des interceptions, en bloquant des tirs, en marquant, peu importe. Mon jeu en attaque n’est pas au niveau en playoffs, mais j’essaie de trouver d’autres moyens de rester dans le match. »

Le meilleur remplaçant de la ligue est en effet plus à la peine offensivement ces dernières semaines. Il a perdu trois points de moyenne (de 13 à 10) depuis le début des playoffs, et surtout près de 10 points de réussite derrière l’arc (41% à 32%). Lors du Game 7, avant son dernier quart-temps, on l’a vu frustré sur le banc.

« Naz est entré en jeu, il a bien défendu Jokic, il a pris quelques rebonds offensifs, rentré un gros tir, mis un gros dunk, intercepté quelques ballons. Il a joué dur. On lui dit tout le temps : ‘Ne lâche rien, ne lâche rien’. Il n’a pas lâché ce soir et ça s’est vu, c’est sûr », salue Karl-Anthony Towns.

Avec leurs deux soldats supplémentaires, les Wolves sont armés.