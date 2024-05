La méthode Mazzulla continue de faire l’unanimité aux Celtics

Comme après le premier tour, les Celtics profitent de quelques jours de repos avant d’affronter à partir de ce soir les Pacers en finale de conférence. Quelques jours pour recharger les batteries, étudier leurs futurs adversaires, mais aussi communiquer. Pour Joe Mazzulla, c’est la différence essentielle entre 2023 et 2024, alors que ses joueurs viennent de remporter 8 matches sur 10. Nommé coach en chef il y a 20 mois après le retrait forcé d’Ime Udoka, alors même que sa seule expérience était en deuxième division NCAA, le jeune technicien (35 ans) insiste beaucoup sur la communication entre lui et les joueurs, mais aussi entre les joueurs eux-mêmes.

« C’est la vraie réponse à la question que tout le monde se pose depuis le début de l’année, à savoir quelle est la différence entre cette année et l’année dernière… La différence, c’est que nous avons eu du temps et des leçons à tirer, et nous avons eu le temps d’en parler », a expliqué le coach de Boston lors d’une visio-conférence. « Nous avons le temps de parler de notre manière de procéder au quotidien. Nous avons le temps de parler de la manière de gérer les situations. Nous avons eu le temps de parler de la façon avec laquelle nous avions géré les situations passées. Tout au long de l’intersaison et de la saison, nous avons eu le temps de construire une relation ensemble, d’avoir une communication ouverte et honnête. Les mots que vous utilisez finissent par refléter le type de groupe que vous avez ou le type de groupe que vous voulez créer… La manière avec laquelle nous gérons les succès et les échecs ensemble ».

Ne pas changer d’objectif en fonction des attentes

Cette communication permet de gérer la pression, d’éviter de tomber dans le piège des provocations, mais aussi de gérer les rares couacs d’une longue saison, et les éventuelles blessures. Cette communication permet aussi de ne pas dévier de son objectif, et ainsi rester de rester sourd aux critiques ou aux compliments.

« La chose essentielle réussie par cette équipe cette saison, c’est de ne pas jouer avec les attentes des autres », poursuit Joe Mazzulla. « Que vous gagniez par beaucoup, ou que vous perdiez par beaucoup, cela n’a pas vraiment d’importance. Au final, il faut faire le nécessaire et répondre présent. L’équipe a fait du bon travail pour lutter contre ça. Je pense que c’est important de gérer nos propres attentes. »

Un coach qui fait réfléchir

Pour Al Horford, ce type d’approche n’a qu’un responsable : Joe Mazzulla. Plus âgé que son coach, et alors qu’il a été repoussé sur le banc, l’intérieur tient à le mettre en avant. Et pas uniquement pour sa communication.

« Joe joue un rôle clé dans notre réussite. Il nous a installés en attaque comme en défense, dans des schémas qui nous permettent de continuer de progresser. On continue à faire les lectures, à chercher des solutions… Les équipes essaient beaucoup de choses lorsqu’elles nous jouent, et c’est un grand tacticien. Il nous fait voir des choses, il nous fait réfléchir et nous sommes capables d’assimiler un maximum d’informations. Jaylen et Jayson sont très bons dans ce domaine, alors qu’on leur balance beaucoup de choses. Joe est très bon pour ça, mais aussi en tant que leader de notre groupe. Nous le suivons. Il exige beaucoup de nous et nous répondons en travaillant. »