Pour la première fois depuis Michael Jordan, Caitlin Clark aura son modèle de ballon Wilson

C’était il y a un mois à peine : Caitlin Clark signait avec Nike pour disposer de son propre modèle de chaussures avec la firme à la virgule. Au passage, la rookie du Indiana Fever paraphait le plus gros contrat de sponsoring de l’histoire pour une basketteuse. Aujourd’hui, c’est au tour de Wilson d’annoncer un partenariat avec le phénomène Caitlin Clark, et c’est tout aussi historique puisque la célèbre marque de ballons n’a connu qu’une seule collaboration de ce type. C’était avec… Michael Jordan dans les années 80. Rien que ça !

« Je me sens privilégiée et chanceuse » reconnait Caitlin Clark. « Michael est le meilleur joueur de tous les temps. J’imagine des jeunes dribbler avec mon ballon signature… Comment puis-je être aussi chanceuse pour faire partie de quelque chose comme ça, de pouvoir être la première à faire ça depuis Jordan ? »

Wilson a déjà dévoilé trois modèles, conçus à partir du ballon officiel de la WNBA. Il s’agit d’un ballon doré et blanc avec des motifs rendant hommage à la carrière universitaire de Clark.

Un partenariat qui s’étend à la Fondation Caitlin Clark

En devenant l’égérie de Wilson, Caitlin Clark aura aussi des responsabilités. La numéro 1 de la Draft 2024 testera, conseillera et proposera un retour sur toute une gamme de produits de Wilson en plus de donner son avis sur les modèles signatures. « L’aspect le plus cool est que j’aurai le dernier mot » ajoute-t-elle.

Au passage, Wilson devient également partenaire de la Fondation Caitlin Clark qui vient en aide aux jeunes par l’éducation, la nutrition ou le sport. « Cela montre qu’il s’agit d’un véritable partenariat », estime Caitlin Clark. « Je veux redonner aux personnes et aux communautés qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours, et je suis reconnaissant envers Wilson de participer à cet effort. »