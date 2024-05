Karl-Anthony Towns : « Pourquoi ne pas se réjouir ? »

La séquence a beaucoup amusé les réseaux sociaux. Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards sont en conférence de presse, après la victoire dans le Game 7 à Denver. Un journaliste tente de souligner que les Wolves ont rapidement pu atteindre les sommets.

L’intérieur le coupe tout de suite : « On a perdu la saison dernière en playoffs. » L’arrière ajoute : « On a perdu les deux dernières saisons. » Notre confrère ajoute alors, que, habituellement, une équipe doit perdre de grosses séries pour apprendre à gagner. « On perd depuis vingt ans. Comment veux-tu qu’on perde plus ? Bordel ! », lui lance hilare « KAT », parodiant Ice Cube et Chris Tucker dans Friday.

C’est en effet la première finale de conférence depuis 2004 pour les Wolves. Une si longue attente. « C’est agréable de fêter ça et de vivre ces moments », poursuit Karl-Anthony Towns. « On ne sait jamais ce qu’il va ensuite se passer. C’est la deuxième fois de l’histoire de la franchise qu’elle atteint la finale de conférence. Pourquoi ne pas se réjouir ? »

Surtout pour le All-Star, qui n’a pas échappé aux critiques au fil des années. Il a insisté sur son ancienneté à Minnesota, « neuf ans ». Ce qu’Anthony Edwards a écarté avec humour. « On s’en fout de ces neuf années. »

« Il a fait face à beaucoup de critiques injustes en playoffs »

Pour l’intérieur, ce furent des saisons de critiques, de blessures et de doutes. Il était censé porter son équipe vers les sommets mais n’a jamais réussi à le faire en tant que leader. Il a finalement lâché ce rôle pour Anthony Edwards. Et il a fallu travailler l’alchimie avec Rudy Gobert, ce qui a pris du temps.

Face à ces constats, certains ont même imaginé qu’il serait préférable pour les Wolves de le transférer…

Désormais, il est essentiel pour Minnesota. « Cela veut dire beaucoup pour lui. On peut dire qu’il est en paix, qu’il est heureux en ce moment », constate son coach Chris Finch. « Tous les jeunes joueurs pensent toujours qu’ils peuvent tout faire tout seuls, mais personne ne le peut. Il a été dans beaucoup d’équipes où il devait faire beaucoup. Il a les compétences parfaites pour le faire. Il a compris tout ce qu’on voulait qu’il fasse. »

En défense comme en attaque. « La série précédente, il a défendu sur Kevin Durant. Là, sur Nikola Jokic. En attaque, on s’est appuyé sur lui parfois, mais pas toujours. Il est resté prêt, positif, calme mentalement », poursuit l’entraîneur. « Je ne peux pas être plus heureux pour lui. Il a fait face à beaucoup de critiques injustes en playoffs. Mais plus on affronte cela, plus on a d’expérience, plus on est en paix. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.