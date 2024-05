De’Anthony Melton aimerait continuer l’aventure avec les Sixers

Paul George ? Brandon Ingram ? Les Sixers ont beaucoup, beaucoup d’argent à dépenser lors de la prochaine intersaison puisque seuls Joel Embiid, Paul Reed et Ricky Council IV sont sous contrat pour la saison prochaine. La priorité sera donc de prolonger Tyrese Maxey et d’aller chercher une troisième star pour épauler le MVP 2023 et la meilleure progression 2024.

De’Anthony Melton, libre cet été, n’est donc pas le dossier le plus urgent sur la table des dirigeants. Néanmoins, l’arrière a déjà donné sa préférence. « J’adorerais revenir aux Sixers mais ça ne dépend pas de moi et je le comprends. C’est ainsi. Je sais que c’est un business. Je me contenterai donc de ce qu’il y aura », glisse-t-il.

Avec 10.1 puis 11.1 points de moyenne, l’ancien de Memphis a réussi deux bonnes saisons en Pennsylvanie. Sous deux coaches différents – Doc Rivers puis Nick Nurse -, il s’est imposé comme un titulaire solide (91 matches sur 115 dans le cinq majeur). Même si, blessé au dos, il n’a joué que 33 rencontres cette saison.

Une polyvalence intéressante

« Je pense m’être bien installé dans la ligue, savoir ce que je peux apporter et je pense que tout le monde le sait, même si on ne sait jamais vraiment », explique De’Anthony Melton. « Il était très important pour moi de m’installer comme titulaire en début de saison et j’ai eu la sensation d’y parvenir. »

Mais il n’a pas pu confirmer en playoffs, avec seulement sept minutes jouées face aux Knicks, à cause de son physique. En plus de son nouveau contrat, il va devoir travailler physiquement. « Je dois me concentrer sur mon dos, et surtout sur mon corps. Je dois faire le nécessaire pour être en bonne santé », conclut le joueur.

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 50 20 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 20 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 23 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHL 77 28 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHL 38 27 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 Total 350 23 41.0 36.9 78.2 0.7 3.0 3.7 2.8 2.0 1.4 1.4 0.5 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.