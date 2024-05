Le grand public ne le sait peut-être pas mais les franchises, comme les Wolves, doivent prévenir la NBA des maillots qu’elles comptent porter à chaque match, que ce soit en saison régulière ou en playoffs. Ce qui permet aux adversaires de s’adapter en fonction du choix du maillot de l’équipe qui reçoit. Autre impératif fixé par la NBA : l’interdiction de porter des maillots « vintage » en playoffs.

Une consigne que les Wolves n’ont pas respecté puisque Anthony Edwards et ses coéquipiers portaient la tenue dite « Classic » lors des Game 6 et 7 face aux Nuggets. The Athletic révèle que la NBA a décidé d’accorder une dérogation aux Wolves pendant ces playoffs. Résultat : les joueurs de Chris Finch porteront à nouveau cet ensemble pour les Game 1 et 2 au Target Center face aux Mavericks.

En revanche, les Wolves reviendront à leur tenue dite « Association » pour les Game 3 et 4 à Dallas. Une tenue qui se distingue par la présence de bleu sur les épaules, et que l’équipe porte depuis 2017.

À ceux qui pourraient y voir une forme de superstition, il faut savoir que les Wolves sont invaincus avec leur maillot « vintage » cette saison en playoffs : 4 victoires – 0 défaite.