Du carbone dans la AW2, la nouvelle chaussure d’Andrew Wiggins

Lancée il y a un peu plus d’un an, la AW 1 première chaussure signature de Peak conçue pour Andrew Wiggins avait été une belle surprise. A tel point que l’équipementier chinois s’est permis le luxe d’en sortir une deuxième, la AW2, qui a tout pour connaître le même résultat que sa grande sœur.

Le modèle se distingue par sa tige basse en matière synthétique, des renforts en TPU à l’avant extérieur du pied et au talon. Mais c’est surtout la composition inédite de la semelle intermédiaire qui attire la curiosité. Peak a en effet empilé deux mousses, avec du « P-Ultralight » en haut et de la mousse Taichi en bas, séparées par une plaque de carbone « Foothold + ». La technologie appelée « Three Core » promet ainsi une bonne absorption des impacts, une sensation de propulsion sur les appuis et un transfert d’énergie assurant la meilleure explosivité, ainsi qu’une réduction de la fatigue musculaire au niveau du pied et des jambes.

Sur cette première AW2, on note aussi les finitions en forme de clin d’oeil au joueur, comme son logo au niveau du talon, sa signature sur l’étiquette recouvrant les lacets, ou encore son numéro 22 sur la languette. Pour ce qui est des coloris, il y en a pour tous les goûts avec du orange, du blanc, ou encore du noir… Le modèle bleu, ci-dessous, est complétée par plusieurs teintes de bleu ciel, proche du turquoise sur la partie supérieure de la tige, et plus neutre pour faire ressortir la semelle extérieure, et également des notes de doré, comme sur le logo de la marque Peak ou les différentes finitions précédemment citées.

La AW2 est disponible sur le site officiel de Peak France au prix de 140 euros.