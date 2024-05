Puma peut se réjouir de compter dans son écurie un élément comme LaMelo Ball. Sa ligne de chaussures signature, avec les MB.01, 02 et 03, fait un carton auprès du public avec des modèles travaillés aux coloris excentriques qui ont apparemment visé juste, au point de faire bouger les lignes derrière les leaders du marché.

Des bons résultats qui ont sans doute permis à Puma et LaMelo Ball de s’offrir cette petite extravagance avec la création de cette chaussure « Lifestyle », en collaboration avec « LaFrancé », la marque de vêtements du meneur des Hornets.

Le premier modèle en rouge vif devrait porter le nom de « Puma LaFrancé Amour ». La tige en mesh est complétée par des parties en cuir verni pour accentuer l’effet brillant. On retrouve également des lacets extra large et tout un tas de finitions, sur la semelle intermédiaire notamment où on retrouve les inscriptions « 1 of 1 », « Not From Here » et le logo LF.

La « Puma LaFrancé Amour » est attendue pour le 17 mai sur le territoire nord-américain, au prix de 120 dollars. Elle sera accompagnée par la sortie d’une ligne de vêtements, tee-shirts, débardeurs, shorts et survêtements dont le prix oscillera entre 40 et 110 dollars.

(Via SneakerNews)