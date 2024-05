Daniel Gafford bien content d’avoir annulé ses vacances !

Le 7 février dernier, après une défaite contre Cleveland, Daniel Gafford pouvait regarder le bilan des Wizards en pensant à ses futures vacances. Washington n’avait gagné que 9 matches sur 50 joués, donc la saison allait se terminer mi-avril.

Le lendemain, il fut transféré à Dallas pour finir la saison sous les couleurs des Mavericks et avec un billet pour les playoffs en poche. Il a ainsi plus gagné de matches (21) en deux mois dans le Texas que toute l’équipe de Washington durant la saison régulière (15)…

« Je ne serais pas dans cette position sans ce transfert de mi-saison », rappelle-t-il. « J’avais des voyages et des choses de prévus pour la fin de saison. J’ai dû annuler beaucoup de choses, simplement parce que je savais que j’allais jouer les playoffs. »

Comme ce n’est que la deuxième fois, après 2021, qu’il dispute les playoffs, c’est plutôt une bonne raison d’annuler des vacances, non ? « Même si on veut être en vacances, parfois, il faut faire des sacrifices. Pour réussir dans la ligue, il faut en faire. Sacrifier des vacances, ça me va tant qu’on joue pour quelque chose », poursuit-il.

Un sacré défi à venir avec Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns

Il n’est plus qu’à quatre victoires des Finals, et huit d’un titre NBA. C’est plus que « quelque chose »… « Je suis enthousiaste. Il n’y a pas un jour sans que je sois excité à l’idée de jouer un match de plus. Je ne veux pas être le gars qui est timide, froid et pas excité par cette position qui est la mienne actuellement. »

En plus, avec son profil, Daniel Gafford sera essentiel dans la possible réussite des Mavericks. Les Wolves seront un problème de taille pour Dallas et les muscles et la présence dans la raquette de l’ancien de Washington seront précieux dans cette bataille.

« J’ai eu la chance d’affronter Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns en milieu de saison et c’est compliqué de gérer Gobert sous le cercle et KAT qui va vers le panier », analyse-t-il. « Défendre plusieurs endroits en même temps, c’est un sacré défi. Mais j’ai l’impression d’avoir progressé en arrivant dans cette équipe. J’ai fait un pas dans la bonne direction. »

Quelles seront les clés de ce duel ? « Une chose qu’on doit s’assurer de faire, c’est de ne pas avoir de problèmes de fautes, d’être patient », affirme-t-il. « On doit s’assurer d’être physique, le plus possible. On doit s’appuyer sur nos principes défensifs. »

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * All Teams 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * CHI 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.6 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * WAS 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 WAS 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 * All Teams 74 25 72.5 0.0 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 3.1 0.9 1.0 2.1 11.0 2023-24 * WAS 45 27 69.0 0.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9 2023-24 * DAL 29 22 78.0 0.0 60.7 2.2 4.7 6.9 1.6 2.8 0.7 1.0 1.9 11.2 Total 321 20 71.1 0.0 66.8 2.1 3.4 5.4 1.0 2.4 0.5 0.9 1.5 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.