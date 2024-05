Bob Myers toujours bluffé par le sang-froid et la force de caractère de Steve Kerr

Le 14 mai marquait le 10e anniversaire de l’arrivée de Steve Kerr sur le banc des Warriors. À l’époque, débarquer Mark Jackson n’était pas un choix si évident, car l’ancien coach avait la confiance de Stephen Curry et ils avaient atteint la demi-finale de conférence en 2013.

Mais Bob Myers avait décidé de s’attacher les services de Steve Kerr au printemps 2014. Tout le monde connait la suite : en tant que coach rookie, Steve Kerr obtient le meilleur bilan de l’histoire de la franchise (qu’il battra l’année suivante…), Stephen Curry explose et devient MVP tandis que les Warriors filent vers le titre.

Et une qualité particulière de Steve Kerr, qui coachera Team USA cet été, a impressionné Bob Myers lors de cette saison 2014/15.

« Son sang-froid », révèle Bob Myers. « Je le dis car à mesure que la saison et les playoffs avancent, il faut ce leadership autour de l’entraîneur – et ce sang-froid dans le groupe – et je me souviens avoir personnellement vécu les playoffs NBA 2015 avec lui. Les gens pensent que, dans ces moments de haute pression, ils s’en sortiront, ils disent : ‘Je suis fait pour ça’. Je ne sais même pas ce que cela signifie. Il y a très peu de gens faits pour ce genre de pression. Être à ses côtés et voir le sang-froid de Steve en 2015… »

L’expérience de joueur au service du coach

Si les playoffs étaient une première en tant qu’entraineur, Steve Kerr connaissait déjà très bien cette période de la saison en ayant gagné trois titres avec les Bulls de Michael Jordan et deux autres avec les Spurs comme joueur.

« Ce gars a marqué un énorme panier (de la victoire dans les Finales de 1997) avec Michael Jordan qui lui passe la balle, » rappelle l’ancien GM, désormais consultant TV. « J’aurais envoyé une brique à sa place. Ça demande beaucoup de courage, ce qu’il a réalisé en tant que joueur. »

C’est le type d’expérience de joueur qui peut aider à calmer et encadrer un groupe lorsque l’on devient entraineur.

« L’organisation et moi, on l’a vu diriger calmement en playoffs… Et je pense que pour les joueurs, en arrivant en Finals, tout passe à un niveau supérieur. Pour les joueurs qui ne sont jamais allés jusque-là auparavant, voir ça par les yeux de Steve, que ce soit dans les rassemblements, lors des séances de tirs, il n’y a personne de meilleur que Steve pour dire : ‘OK. C’est ce que nous allons faire.’ Et vous le croyez parce qu’il est passé par là. »

Mais Bob Myers note également que si Steve Kerr sait rester calme sous la pression, il n’est pas du genre écrasant avec ceux qui l’entourent, et que c’était précieux pour lui au quotidien.

« Il a une telle force de caractère. Mais en tant que partenaire, si je suis égoïste, je dirais que le simple fait d’avoir quelqu’un que je respecte et qui est décent à mes côtés tous les jours – c’est difficile à trouver. Les entraîneurs sont différents. Donc le fait d’avoir une personne de qualité à mes côtés était incroyable ».