Steve Kerr sait qu’il arrive au bout d’une histoire…

Dix ans, déjà. Cela fait dix ans que Steve Kerr a pris les rênes des Warriors avec, comme bilan, quatre titres de champion NBA et deux finales perdues. Sous sa coupe, les Warriors ont créé une véritable dynastie, et la franchise est devenue la plus valorisée de la NBA. Mais toutes les belles histoires ont une fin, et même s’il a prolongé pour deux ans en février dernier, Steve Kerr sait qu’il arrive au bout d’un cycle.

« Je pense que dans tous les métiers liés au sport, il y a quasiment une durée de vie. Et comme coach, je pense que je le sentirai le moment venu… « confie-t-il ainsi. « Je ne l’ai pas senti l’année dernière. J’ai l’impression que nous avons encore quelques années devant nous avec Steph [Curry], Draymond [Green] et, je l’espère, Klay [Thompson]. Nous avons encore de l’avenir. »

On ne sait pas si Klay Thompson sera prolongé, mais Steve Kerr assure qu’il n’a rien perdu de son enthousiasme.

Une séparation très amicale

« Nous continuons à recruter tout un groupe de jeunes joueurs qui se débrouillent très bien. J’aime mon travail tous les jours. J’aime venir dans cette salle tous les jours. Comment ne pas aimer cet endroit ? J’ai hâte d’être à la saison prochaine avec les Warriors ».

Avec deux années de contrat, il a calqué son avenir sur celui de son leader, Stephen Curry. Ce n’est donc qu’à ce moment-là qu’il pourra envisager de se retirer. Ou pas…

« Peut-être que le moment arrivera dans deux ans, quand mon contrat sera terminé », anticipe ainsi Steve Kerr. « C’est peut-être à ce moment-là qu’il sera temps pour moi de passer à autre chose et pour les Warriors de chercher du sang neuf et de nouvelles idées. Chaque camp saura quand ce moment arrivera. Mais je peux vous dire une chose : ce sera une séparation très amicale, quand cela arrivera. »