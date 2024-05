Mike Conley diminué par une blessure au mollet

Le muscle soléaire, situé au-dessus du tendon d’Achille, s’impose petit à petit comme le muscle des playoffs 2024. Giannis Antetokounmpo et Kristaps Porzingis ont été les premiers touchés au mollet et ont manqué plusieurs semaines de compétition. Mike Conley est le troisième de la liste à être blessé à cet endroit du corps.

Le meneur de jeu des Wolves est effectivement diminué au mollet droit depuis quelques jours – il a manqué le Game 5 à Denver avant de revenir pour les deux derniers matches – et pourrait rater l’ouverture de la finale de conférence face aux Mavericks.

« Je vais mieux. Avec une telle blessure, quand on joue 38 minutes, les jours d’après, c’est douloureux », confirme-t-il, avant d’être rassurant. « Si on fait des soins, et avec du repos, comme les deux derniers jours, alors on se sent bien pour jouer. C’est simplement un cycle qu’il faut gérer. »

Il y a des hauts, qui lui permettent de tenir sa place sur les parquets, puis des bas. La preuve : avant le Game 5 face aux Nuggets, Mike Conley ne pouvait pas marcher. Maintenant qu’il faut enchaîner tous les deux jours, le joueur va devoir faire très attention à son corps s’il veut jouer toute la série.

« Cela dépend du match : si on peut le jouer sans avoir de rechute », précise l’ancien joueur du Jazz. « Il y a des mouvements où ça secoue, et la douleur monte très vite et reste pendant un moment. Puis, dans d’autres rencontres, je peux faire toute la partie sans problème. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.1 6.5 2.3 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.5 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.4 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 Total 1101 32 43.9 38.7 82.3 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 1.9 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.