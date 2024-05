Chris Finch : « Pourquoi pas nous ? »

« On doit rapidement mettre derrière nous cette dernière série. » Passé le temps de la célébration, d’avoir éliminé le champion en titre, à l’issue d’une septième manche mémorable, Chris Finch et les Wolves doivent maintenant se concentrer sur un « autre animal », Dallas.

« Ce sera un style de jeu différent avec beaucoup plus de ‘pick-and-rolls’ », pose d’emblée Mike Conley, en référence au principal initiateur offensif d’en face, Luka Doncic, secondé par Kyrie Irving.

« Ils jouent vite en lançant leurs ailiers athlétiques vers l’avant. On va donc avoir de nombreux défis à relever dans cette série », poursuit le meneur qui, au moment de connaître sa première finale de conférence depuis 2013, avoue être encore gêné par sa blessure au mollet.

Ils ne connaissent pas la nouvelle version des Mavs

Ses Wolves l’ont emporté à trois reprises en quatre confrontations cette saison avec les Texans. Un bémol à ce bilan : les deux équipes n’ont pas joué l’une contre l’autre depuis le 31 janvier (défaite de 34 points des Mavs, privés de Luka Doncic). Or, une semaine après ce dernier match, Dallas a changé de visage en mettant la main sur P.J. Washington et Daniel Gafford lors de la « trade deadline ».

« On n’a pas joué cette version. […] Ils sont beaucoup plus complets et complémentaires. Leur défense a fait un grand pas en avant grâce à la protection du cercle. On a pu voir que leur cohésion défensive et leur effort général sont à leur plus haut niveau. Et ils ont beaucoup de très bons éléments autour de Luka et Kyrie », remarque Chris Finch.

Après tout, les Mavs ont été en mesure de battre le Thunder avec un Slovène beaucoup moins productif au « scoring » qu’en saison régulière, et un Kyrie Irving avec à peine 16 points de moyenne. Au cœur d’une série plus défensive, les nouveaux arrivants, de même que Derrick Jones Jr, ont compensé.

Si les Wolves partent favoris de cette série, ils auront donc du boulot avant de remporter les quatre matchs nécessaires pour s’inviter en finale NBA, pour essayer d’en gagner quatre autres.

Une ligue très ouverte

« C’est mon rêve. J’ai toujours rêvé d’être un champion. Cela a toujours été mon objectif, gagner un titre, depuis que je suis dans la ligue. Et quand j’ai été échangé ici, la première chose que j’ai dite, c’est que je crois, je crois en cette organisation, je crois en ce groupe. On est maintenant dans un territoire qu’on n’a jamais connu auparavant pour ce groupe. Il faut apprécier le moment », réclame Rudy Gobert.

De son côté, Chris Finch rappelle que les Wolves ont connu une belle saison et accompli beaucoup de choses jusqu’ici. « Mais on s’est dit dès le début et au fur et à mesure que la saison avançait : pourquoi pas nous ? », pose le coach. Après tout, son équipe est l’une des quatre dernières de la ligue encore debout.

Avec deux finales de conférence qu’aucun observateur n’aurait pu voir venir en début de saison. Qui aurait imaginé Wolves et Mavs s’affronter à ce stade ? Quid des surprenants Pacers pour défier l’ogre Celtics, plus attendu ? « La ligue est très ouverte. Nous ne sommes pas dans une période dynastique. Il y aura un nouveau champion cette année. Tout reste donc à jouer, mais le chemin à parcourir est long, très long », termine Chris Finch.