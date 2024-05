Jaime Jaquez Jr, premier membre d’une All-Rookie Team pour le Heat depuis quinze ans

Jaime Jaquez Jr. et Brandin Podziemski sont les deux joueurs choisis au-delà de la « lottery » à figurer dans la All-Rookie First Team. Les deux joueurs ont ainsi su tirer leur épingle du jeu afin de trouver un rôle dans des équipes pourtant expérimentées.

Le 18e choix de la Draft 2023 a même été le joueur du Heat ayant participé au plus grand nombre de matchs lors de la saison régulière. Lors de ses 75 matchs, Jaime Jaquez Jr. aura compilé 11.9 points à 49% de réussite dont 32% de loin, 3.8 rebonds, 2.6 passes décisives et 1 interception de moyenne.

Il avait ainsi commencé très fort en étant élu « Rookie du mois » à l’Est en novembre et décembre. Pour donc figurer dans la All-Rookie First Team, une première pour un joueur du Heat depuis… Michael Beasley en 2009.

« Jaime a explosé sur la scène NBA » estime Erik Spoelstra. « C’était évident pour tout le monde. Après ça, il était surveillé par les autres staffs. Puis ça a changé un petit peu, il s’est blessé. Puis il est revenu et j’ai vraiment eu l’impression qu’il était un bien meilleur joueur. Il a pu découvrir comment cela se passe à différents niveaux. »

L’importance de la préparation

Si par la suite, Jaime Jaquez Jr. a moins brillé, c’est notamment à cause d’une blessure à l’aine survenue en janvier. Le rookie aura eu du mal à revenir et cela fait partie des leçons qu’il devra tirer de cette première année.

« Je dirais simplement que la chose la plus importante que je retiendrais de cette saison, c’est de prendre soin de son corps, de sa santé et de son esprit », révèle ainsi l’ailier débutant. « Je pense que c’est probablement la chose la plus importante à apprendre car c’est une longue saison. Votre santé est très importante, qu’elle soit mentale ou physique, et vous devez toujours la garder sous contrôle. »

Rester en forme ne sera pas le seul défi de Jaime Jaquez Jr. Même s’il a fini à la 3e place au total d’interceptions chez les rookies, il est conscient qu’il doit encore progresser en défense.

« Le simple fait de pouvoir devenir un défenseur capable de verrouiller un attaquant est l’une des choses que j’ai hâte de faire dans les années à venir », affirme-t-il ainsi. « Ainsi que de devenir plus constant aux tirs. Ce sont probablement les deux choses les plus importantes pour moi. »