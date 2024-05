À Brooklyn, Jordi Fernandez complète son staff

Alors que les Lakers n’ont toujours pas désigné leur coach pour la saison prochaine, les entraîneurs engagés depuis la fin de saison prennent de l’avance pour compléter leur staff. À Brooklyn, Jordi Fernandez vient ainsi d’enregistrer deux recrues supplémentaires pour son staff.

Selon Hoopshype, il s’agit de Connor Griffin et de Deividas Dulkys, deux adjoints qu’il a côtoyés respectivement à Denver et Sacramento.

Ils rejoignent Adam Caporn, Ryan Forehan-Kelly et Corey Vinson que Jordi Fernandez a décidé de conserver, mais aussi Steve Hetzel et Juwan Howard, recrutés ces dernières semaines. C’est Steve Hetzel qui sera d’ailleurs le premier assistant à la rentrée. Les deux techniciens se connaissent depuis dix ans, et leur passage aux Cavaliers.

Depuis 2021, Connor Griffin s’occupait de la vidéo pour Mike Malone aux Nuggets, et il y avait croisé Jordi Fernandez, avant que ce dernier ne rejoigne Mike Brown Sacramento. Depuis cette année, Connor Griffin avait intégré la staff technique, et il travaillait beaucoup avec Jamal Murray.

Quant à Deividas Dulkys, il s’occupait du « développement » des joueurs pour les Kings depuis l’été 2022. 2022, c’est justement l’année de l’arrivée de Fernandez aux Kings pour être le bras droit de Mike Brown.