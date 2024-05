Bouillante, Kahleah Copper vient de scorer 75 points en deux matchs

Liz Cambage n’est plus la seule joueuse à avoir inscrit au moins 35 points lors de deux matchs de suite en WNBA. Elle vient en effet d’être rejointe par Kahleah Copper et ses 37 points lors de la victoire du Phoenix Mercury (98-88) sur les Las Vegas Aces, la nuit dernière.

Samedi soir, Kahleah Copper avait enregistré son record à la marque contre l’Atlanta Dream avec 38 points. Et elle n’est pas redescendue de son nuage face aux championnes en titre. Depuis le début de saison, l’arrière/ailière doit pallier l’absence de Brittney Griner, qui souffre d’une fracture au pied gauche, et s’adapter à une nouvelle équipe. Ce qu’elle semble parfaitement réussir pour le moment !

En plus de ses 37 points à 15/23 aux tirs dont 5/9 de loin, Kahleah Copper a d’ailleurs ajouté 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions pour infliger aux Aces leur première défaite cette saison.

« J’ai été placée dans la position parfaite », estime Kahleah Copper. « Mon intersaison a été importante. J’étais fière de jouer en tant que triple menace, mais je voulais être plus constante. En regardant cet effectif, j’ai vu que c’étaient des joueuses avec qui je voulais être… C’est comme si nous étions ensemble depuis toujours. «

Kahleah Copper déjà en place

La saison dernière, le Phoenix Mercury a pourtant fini à la dernière place de la WNBA avec 9 victoires pour 31 défaites. Une saison qui a forcé les dirigeants à procéder à de gros ajustements. Notamment en échangeant quatre choix de Draft, dont le 3e choix de 2024, Brianna Turner et Michaela Onyenwere pour récupérer Kahleah Copper.

En plus de l’arrivée de la championne et MVP des Finales 2021 avec le Chicago Sky, Phoenix a attiré une autre championne à la « free agency », Natasha Cloud. Et pour diriger l’équipe et permettre à Diana Taurasi et ses coéquipières de rejouer les premiers rôles, Phoenix a enrôlé Nate Tibbetts, qui était assistant au Magic.

« Il faut reconnaître que le groupe a continué à y croire et n’a pas baissé la tête lorsque BG (Brittney Griner) s’est blessée », félicite ce dernier. « Je pense que l’équipe sent que Copper est la joueuse la plus en feu en ce moment, alors qu’elle continue d’attaquer et qu’elle est extrêmement agressive. »