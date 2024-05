Pour Chet Holmgren aussi, ce n’est que le début

La vague Victor Wembanyama a déferlé sur la saison NBA et elle a tout emporté chez les rookies. Mais Chet Holmgren fut un concurrent de haut niveau. Après une année blanche, il a joué les 82 matches, rendant une copie très solide avec 16.5 points, 7.9 rebonds et 2.3 contres de moyenne, dans une équipe très compétitive.

En playoffs, il a confirmé avec 15.6 points, 7.2 rebonds et 2.5 contres par match, et n’était pas loin d’être décisif avec son panier en fin de match, dans le Game 6 de la demi-finale de conférence, face à Dallas. Puis Shai Gilgeous-Alexander a commis une faute fatale…

Sa saison, si belle soit-elle, est donc terminée. « Je vais m’en souvenir, c’est clair », avait-il déclaré. « C’est dur de dire si on se souvient plus des victoires ou des défaites, mais ça pique, c’est clair. On ne se sent pas bien. On ne veut pas revivre cette sensation. Après, personne ne gagne douze titres d’affilée, donc on va revivre cela un moment ou un autre, mais je vais faire mon possible pour l’éviter. »

Pour ça, il n’y a qu’un chemin à prendre : celui du travail. « Je ne m’attends à rien d’autre qu’à travailler dur et devenir meilleur », prévient-il. « Je n’ai pas prévu de revenir la saison prochaine en étant moins bon ou de niveau égal : j’ai prévu d’être meilleur dans beaucoup de domaines. »

« Il a faim de progrès. Le basket est sa priorité principale »

Tout comme Victor Wembanyama, les promesses sont énormes chez le jeune du Thunder et, dans quelques années, cette première saison ressemblera peut-être à un simple brouillon du joueur qu’il sera devenu…

« Pour moi, on a vu le moins bon niveau de Chet Holmgren et c’est très enthousiasmant », annonce son coach. « C’est la raison pour laquelle je suis si confiant, car il a faim de progrès. Le basket est sa priorité principale. Il dort avec ses chaussures. Il va faire un gros été, comme l’an dernier, physiquement et techniquement. »

Peut-même qu’il y aura des All-Stars pour l’accompagner. L’été 2023, c’est notamment Kevin Durant qui avait bossé avec l’intérieur du Thunder. Maintenant qu’il est un peu plus installé dans la ligue, va-t-il continuer de côtoyer la concurrence ?

« Je n’ai pas l’arrogance de dire que je n’en ai pas besoin. Je travaille l’été contre un joueur qui a plus de 15 apparitions au All-Star Game. Je pense que j’apprends plus d’eux qu’ils n’apprennent de moi », confie-t-il. « Donc je ne vais pas être arrogant et dire que je ne veux pas qu’on vole mes mouvements. Je cherche simplement la meilleure compétition à affronter. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.7 1.6 2.3 16.6 Total 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.7 1.6 2.3 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.