Verrouiller le premier quart-temps, la clé du Game 5 pour le Magic

26-33 pour débuter le premier tour. Puis 18-30 lors du deuxième match à Cleveland. À deux reprises dans l’Ohio, le Magic a pris le bouillon dès le premier quart-temps. La deuxième meilleure défense de la côte Est (au « Defensive Rating ») avait souffert d’entrée de jeu, contrainte à des efforts supplémentaires pour revenir au score. Comme l’attaque avait globalement pêché avec seulement 83 puis 86 points inscrits, ça s’était soldé par deux défaites malgré 97 et 96 points encaissés.

Voilà pourquoi la troupe de Jamahl Mosley entend mieux démarrer le Game 5 prévu ce soir, et ainsi s’éviter de courir, en vain, après le score.

« C’est grâce à leur capacité à accélérer en transition, que ce soit sur balles perdues ou sur des tirs manqués » analyse Jamahl Mosley à propos de ses entames ratées. « Ils ont été en mesure de marquer facilement et rapidement. Cela a mis leur public dans le match. Cela les a mis dans le match. Ils cherchent à démarrer les matchs le plus vite possible. Donc nous devons nous concentrer sur notre capacité à rentrer tout de suite dans la partie, même sans notre public pour générer cette énergie. »

Orlando n’a jamais mené au score à Cleveland !

En Floride, le Magic avait redressé le tir, n’encaissant que 21 et 23 points dans le premier quart-temps, récupérant l’avantage au score pour la première fois de la série dans les 12 premières minutes.

« C’est un peu les rôles qui se renversent » avait réagi Jarrett Allen après le Game 3. « Quand nous étions à domicile, on avait démarré le match avec beaucoup d’énergie, de dureté, et ils nous ont fait la même chose. Nous n’avons pas su répondre immédiatement. »

De retour ce mardi au Rocket Morgage FieldHouse de Cleveland, le Magic va devoir prouver qu’il a appris de ses erreurs dans un Game 5 charnière.

« On sort de deux victoires, donc évidemment on se sent bien » explique Paolo Banchero. « Mais on sait bien qu’on n’a pas gagné à Cleveland durant les deux premiers matchs. Donc nous allons devoir vraiment jouer ensemble, comme un groupe, et faire ce que l’on peut pour gagner le match suivant. » Un succès, et Orlando repartirait à la maison avec une balle de match en vue vendredi soir.