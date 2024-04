Après 65 ans d’attente, Detroit se positionne pour accueillir le All-Star Game

Cette année, la Draft NFL se déroulait à Detroit, entre le 25 et le 27 avril. Tout s’est bien déroulé sur le Campus Martius Park, avec la présence de plus de 700 000 fans sur les trois jours. Et ce n’est pas anodin pour les Pistons car du personnel de la NBA avait fait le déplacement pour observer cet événement et rencontrer des figures locales, parmi lesquelles le maire de la ville, Mike Duggan.

L’idée est de vérifier si la ville est capable d’accueillir un All-Star Game et les festivités qui vont avec pendant trois jours.

« C’était génial de voir des dirigeants de la NBA à Detroit pendant ce week-end », se réjouit Richard Haddad, un des dirigeants du groupe propriétaire des Pistons. « On a passé du temps à rencontrer des gens importants de la ville. C’était une chance de voir les capacités de Detroit et l’enthousiasme qui entoure les grands événements. Vu comment le week-end s’est passé, on ne pouvait pas rêver meilleure vitrine. »

Detroit attend un All-Star Game depuis 1959 ! Car si en 1979, le match des étoiles avait été organisé dans le Michigan, c’était à Pontiac, et non à « Motor City ».

« On a des discussions avec la NBA depuis des années, sur le fait d’avoir des événements à Detroit, surtout le All-Star Game. On est excité par ce dialogue », poursuit Richard Haddad. « Ce week-end était une bonne opportunité de montrer ce que Detroit peut offrir et pour construire une dynamique. »

Un problème à régler : l’hébergement

La dynamique, c’est donc la Draft NFL en 2024, mais aussi le Final Four NCAA masculin en 2027. Et donc pourquoi pas un All-Star Game en 2028, puisqu’avant ce n’est pas possible, toutes les villes (San Francisco, Los Angeles et Phoenix) ayant été annoncées ?

Le souci, ce n’est pas la salle, qui est récente, mais le manque d’hôtels. Car il faut pouvoir loger toute la caravane de la NBA dans des hôtels quatre ou cinq étoiles pendant trois jours. Le souci est en passe d’être réglé avec la construction d’un établissement cinq étoiles, sans doute terminé pour 2028.

« C’est vraiment important. Cet obstacle sera éliminé au cours des prochaines années et cela va renforcer la position sur laquelle on travaille : celle d’avoir des grands événements », conclut Richard Haddad.