NBA Playoffs 2024 | Le calendrier des finales de conférence

Même si les séries entre les Knicks et les Pacers à l’Est, et les Nuggets et les Wolves à l’Ouest n’ont pas encore révélé leurs vainqueurs, la NBA a dévoilé le calendrier des deux finales de conférence. Elles débuteront mardi soir, à Boston, et les Knicks ou les Pacers n’auront donc qu’une journée de repos avant d’attaquer leur prochaine série.

A l’Ouest, cela débutera mercredi, à Minnesota ou Denver en fonction du vainqueur du Game 7. A noter qu’à partir de ce tour, il n’y a plus de rencontres en « prime time » pour les Européens et les Africains, et toutes les rencontres sont fixées à 2h00 ou 2h30 du matin heure française.

Quel que soit l’issue dans les deux finales de conférence, les NBA Finals débuteront le 6 juin, pour se terminer, au plus tard, le 23 juin.

Mardi 21 mai

Boston – Indiana ou New York | Game 1 | 02h00

Mercredi 22 mai

Denver ou Minnesota – Dallas | Game 1 | 02h30

Jeudi 23 mai

Boston – Indiana ou New York | Game 2 | 02h00

Vendredi 24 mai

Denver ou Minnesota – Dallas | Game 2 | 02h30

Samedi 25 mai

Indiana ou New York – Boston | Game 3 | 02h30

Dimanche 26 mai

Dallas – Denver ou Minnesota| Game 3 | 02h00

Lundi 27 mai

Indiana ou New York – Boston | Game 4 | 02h00

Mardi 28 mai

Dallas – Denver ou Minnesota| Game 4 | 02h30

Mercredi 29 mai

Boston – Indiana ou New York | Game 5 | 02h00 (si nécessaire)

Jeudi 30 mai

Denver ou Minnesota – Dallas | Game 5 | 02h30 (si nécessaire)

Vendredi 31 mai

Indiana ou New York – Boston | Game 6 | 02h00 (si nécessaire)

Samedi 1er juin

Dallas – Denver ou Minnesota | Game 6 | 02h30 (si nécessaire)

Dimanche 2 juin

Boston – Indiana ou New York | Game 7 | 02h00 (si nécessaire)

Lundi 3 juin

Denver ou Minnesota – Dallas | Game 7 | 02h00 (si nécessaire)