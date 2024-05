Une Willis Reed ratée pour OG Anunoby

En 1970, Willis Reed jouait quelques minutes lors du Game 7 des Finals, au Madison Square Garden. Blessé, le capitaine des Knicks donnait du courage à ses coéquipiers, qui allaient terrasser les Lakers.

C’est un peu ce qu’a voulu faire OG Anunoby hier, lors du Game 7 de la demi-finale de conférence face aux Pacers.

Touché aux ischio-jambiers depuis le Game 2 de la série, l’ailier n’était clairement pas en état de jouer et, après avoir tout de même réussi deux tirs qui ont enflammé la salle, il a regardé le reste du match sur le banc…

« On a perdu, donc ça craint » a-t-il réagi après coup, dans des déclarations reprises par le New York Post. « J’ai simplement essayé, mais je ne pouvais pas accélérer, ni sauter. J’ai fait de mon mieux. Je voulais simplement jouer. Je voulais au moins essayer et aider mes coéquipiers. On a travaillé tellement dur que je voulais au moins être sur le terrain… Mais je ne pouvais simplement pas bouger. »

Bientôt « free agent » ?

Et Tom Thibodeau n’a eu besoin que de cinq minutes pour s’en rendre compte.

« Étant donné la façon dont il bougeait, j’ai estimé que ça n’en valait pas la peine » explique le coach. « Il nous a donné de l’élan en mettant ses tirs, mais après, il ne bougeait clairement pas bien. Ça n’avait pas de sens. Je ne pensais pas que le jeu en valait la chandelle. Je ne voulais pas prendre de risque. J’adore OG. J’ai parlé au staff médical, et nous ne savions pas ce que ça allait donner avant qu’il ne soit sur le terrain. Il nous a donné tout ce qu’il avait, et c’est tout ce qu’on peut demander ».

Plombés par les blessures, dont celle de Jalen Brunson pendant le match, les Knicks n’avaient simplement plus rien dans le réservoir. Désormais, il faut donc penser à l’avenir, avec un OG Anunoby qui peut tester le marché en faisant une croix sur sa dernière année de contrat, en « player option », à 19.9 millions de dollars.

« Je n’y ai pas du tout pensé » assure l’intéressé. « Le match vient de finir, donc je n’y ai pas du tout réfléchi. »

Mais que les fans des Knicks se rassurent : étant donné l’impact d’OG Anunoby à New York (26 victoires – 5 défaites) et le fait que son agent soit Sam Rose, le fils de Leon Rose, le président de la franchise, il y a peu de doutes sur le fait qu’il sera prolongé à « Big Apple » et qu’il s’y inscrive dans la durée.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 Total 418 29 47.4 37.6 74.5 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.