Pour Blake Griffin, il y a eu beaucoup d’exagérations sur sa relation avec Chris Paul

Au coeur de « Lob City », l’équipe la plus spectaculaire du début des années 2010, Blake Griffin et Chris Paul étaient-ils vraiment fâchés au moment de leurs transferts respectifs, à quelques mois d’intervalles ? C’est ce qui s’est souvent dit et écrit, notamment au moment du « Tunnel Gate », mais l’ancien dunkeur des Clippers assure que la réalité était beaucoup moins explosive que ce qui était imaginé.

« On voit des séquences, on voit quelque chose, on en fait un article, et ça fait des clics, et c’est génial… » ironise-t-il dans le podcast « Run It Back ». « Quand nous avons tous pris des chemins différents – la première fois que j’ai joué contre JJ (Redick), on s’est accroché. Ensuite, la première fois que j’ai joué contre CP (Chris Paul), on s’est accroché. C’est naturel lorsqu’on met, face à face, des joueurs qui sont extrêmement compétitifs. Même si on a joué ensemble pendant longtemps, lorsqu’on s’affronte, on est chacun dans une équipe. »

Les regrets de Chris Paul

Sacrifié quelques mois après le transfert de Chris Paul aux Rockets, Blake Griffin assure qu’en dehors des terrains, il n’y aucune animosité particulière avec Chris Paul.

« Après le match, il n’y a que de l’amour… Mais pendant le match, c’est non ! C’est juste une histoire… et qu’elle est la meilleure histoire : ‘Oh, ces gars se détestent !’ ou ‘Ce sont de supers mecs, qui passent du temps ensemble, mais qui n’ont simplement pas gagné’ ? Mais ce n’est pas la réalité ».

Il y a quelques années, Chris Paul avait aussi donné sa version des faits, et il avait tout de même reconnu qu’il avait mal jugé Blake Griffin lorsqu’ils évoluaient sous le même maillot, et qu’il y avait eu des problèmes.

« Cela fait partie des choses dont on se rend vraiment compte lorsqu’elle disparaisse. J’y pense parfois. Blake et moi avons eu des problèmes ici et là, mais je l’ai beaucoup plus apprécié après mon départ. Surtout quand il a commencé à mettre des 3-points ! » avait expliqué le meneur dans le podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson.