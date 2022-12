Chris Paul nostalgique de l’époque « Lob City »

Troisième meilleur passeur de l’histoire de la NBA, derrière John Stockton et Jason Kidd, Chris Paul a distribué un total de 11 082 passes décisives depuis le début de sa carrière. Serait-il capable de citer ceux qui ont le plus profité de ses offrandes au fil des années ?

The Athletic s’est amusé à ce petit jeu avec le meneur de jeu des Suns, lui demandant de citer le Top 10 des joueurs auxquels il a distribué le plus de passes.

« Le premier est probablement Blake Griffin », lance « CP3 ». « Numéro deux, c’est David West. En trois, JJ Redick, non ? Ensuite, j’ai joué pendant six saisons avec DeAndre Jordan, donc il est dans ce Top 10, mais pas en quatre. »

En réalité, l’ancien pivot des Clippers est bien à la quatrième place, devant Peja Stojakovic. Ensuite, Chris Paul aura bien plus de mal à terminer le classement, même avec l’aide de Jarrett Jack, un des assistants des Suns. Il fallait ajouter, dans l’ordre : Rasual Butler, Deandre Ayton, Tyson Chandler, Devin Booker et Jamal Crawford.

Chris Paul n’a donc pas hésité pour la première place, avec 1 157 passes décisives en direction de Blake Griffin. Pendant plusieurs années, ce duo a fait le bonheur des Clippers et des Top 10.

« Je crois que j’apprécie encore plus Blake maintenant que c’est terminé. Ça arrive souvent dans la vie », raconte ainsi Chris Paul. « Je vais aller sur Instagram ou YouTube pour revoir des images de nous. Je ne crois pas qu’un joueur ait été plus explosif que lui. C’était tellement fun. Je me souviens d’une fois à Utah, on a commencé le match avec 12 ou 14 points et ce n’étaient que des dunks. »

L’autre face de « Lob City », qui fut une équipes les plus spectaculaires de la ligue, c’était évidemment DeAndre Jordan, avec 574 passes reçues du All-Star. Là aussi, les deux ont fait très mal aux défenses adverses. Surtout à ceux qui tentaient de contrer le pivot.

« Tout le monde pense que DJ n’était qu’un gros dunkeur, mais je veux mettre l’accent sur les angles des écrans. On passait du temps ensemble à l’entraînement pour travailler nos appuis pour qu’il me libère le mieux possible. Ensuite, quand tout le monde croyait que j’étais libre, lui était près du cercle. Et, avec sa taille, personne ne pouvait sauter plus haut que lui. »